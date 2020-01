Una Vita anticipazioni spagnole: Augustina sta per morire

Arrivano nuove anticipazioni spagnole di Una Vita, la soap opera punta di diamante di Canale 5. Purtroppo, ad Acacias ci sarà un’altra morte annunciata. Nel frattempo, Genoveva non smetterà di seminare il panico, arrivando ad avvelenare la povera Marlen.

Una Vita spoiler Spagna: il medico non dà speranze

Negli episodi iberici della soap, vedremo Genoveva sposata con un altro uomo dopo la dipartita di Samuel. La dark lady non smetterà di essere pericolosa, tanto da decidere di offrire una grossa somma di denaro a Marlén per lasciare Acacias e sbarazzarsi delle foto di Alfredo.

Peccato che sia un inganno: una volta che le due donne si incontreranno infatti, Genoveva metterà del veleno nel bicchiere di Marlen. Nel frattempo, le condizioni di salute di Agustina peggioreranno sempre di più e la poverina pregherà Ursula di non dire nulla alle altre cameriere. La Dicenta chiamerà il medico, preoccupata per i sintomi dell’amica. Il dottore, una volta visitata Augustina, non le darà speranze: è stata colpita da una malattia incurabile.

Come svelano le anticipazioni di Una Vita, Ramon inizierà a far indispettire Carmen, in quanto continuerà a paragonarla a Trini. Intanto, giungerà una lettera da parte di Milagros, che dirà al padre di star tornando dal collegio. Cinta ed Emilio invece, finiranno per lasciarsi.

Una strana lettera

Genoveva e Alfredo, dopo essersi liberati di Marlen, inizieranno a manipolare Rosina e Liberto per investire i loro soldi nella banca americana. Intanto a casa Palacios Carmen farà per la prima volta la conoscenza di Milagros, ma tra le due non ci sarà particolare simpatia. Gli spoiler di Una Vita svelano inoltre che Ursula, dietro supplica di Augustina, impedirà a Felipe di vederla in quelle condizioni.

La malvagità di Ursula non avrà limiti, visto che convincerà Augustina ad arrendersi alla sua malattia. Sarà così che la domestica non vorrà più vedere nessuno, preparandosi alla morte. Genoveva e Alfredo invece, proveranno ad ingannare altri vicini per far sì che investano soldi nella loro attività, con l’intenzione di rovinare l’intero quartiere.

Stando alle anticipazioni spagnole di Una Vita, Ursula penserà bene di informare Genoveva sul fatto che Ramon sta indagando sui conti della Banca americana. Il Palacios sta per scoprire tutta la verità. A quel punto, la dark lady deciderà di compiere un altro crimine, cosa avrà in mente? Non resta che attendere le prossime anticipazioni della soap opera per scoprire tutti i dettagli in merito alla spinosa vicenda.