Barbara Alberti, nella notte, svela la verità sul malore al GF VIP: perdita di memoria

Dopo il malore, Barbara Alberti è tornata all’interno della casa del GF VIP ed ha lasciato alquanto perplessi i telespettatori. Molti, infatti, hanno messo in dubbio la veridicità della sua indisposizione, reputandola solo una scusa per far annullare il televoto e non uscire dal reality show.

Ad ogni modo, nel corso della notte appena trascorsa, la scrittrice ha deciso di vuotare il sacco ed ha raccontato cosa le sia successo nel dettaglio e chi si sia presa cura di lei nelle ore precedenti.

Il pubblico mette in dubbio il malore dell’Alberti

L’edizione di quest’anno del GF VIP sta riscuotendo numerosissime critiche. Sono molti i telespettatori che stanno notando delle forti incongruenze e nel modo in cui la produzione tratta i vari concorrenti. Un atteggiamento decisamente indulgente, infatti, sembra sia riservato alla scrittrice, donna più anziana della casa. A seguito del malore di Barbara Alberti, infatti, il televoto è stato annullato e la donna si è sottratta al giudizio popolare.

Per tale ragione, molti hanno messo in dubbio il suo problema di salute ed hanno tratto delle conclusioni alquanto gravi. In ogni caso, allo scopo di fare maggiore chiarezza sulla vicenda, la scrittrice ha deciso di confessare tutto durante una chiacchierata notturna con i suoi coinquilini. (Clicca qui per il video)

Barbara svela cosa le è successo davvero

La concorrente protagonista di questo increscioso avvenimento ha detto di aver accusato dei forti giramenti di testa che l’hanno portata a stare molto male. In seguito, anche la sua memoria pare abbia cominciato a giocarle dei brutti scherzi. Proprio per questo motivo, subito dopo il malore, Barbara Alberti è stata portata all’interno di una clinica romana dove medici e infermieri si sono presi costantemente cura di lei.

Per adesso, però, non è nota quale possa essere stata la causa di questo stato di malessere, ma la cosa importante è che si sia ripresa e sia pronta a continuare il gioco. Ad ogni modo, adesso resta da capire cosa penseranno i telespettatori dopo questa spiegazione. Tale racconto servirà a mettere a tacere tutte quelle persone che hanno accusato la donna e la produzione di aver mentito?