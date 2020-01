Amici 19, daytime: cambio squadre, scontri nella scuola

Dopo i due nuovi ingressi le squadre sono cambiate ma c’è stato qualche malumore e scontro nel talent. Ecco che cosa è successo

Amici 19: le squadre cambiano

Nella puntata di sabato 25 gennaio ad Amici 19 sono cambiate un po’ di cose con grande sorpresa del pubblico. A seguito della consueta sfida a squadre e della sconfitta della squadra di Gaia, due concorrenti hanno dovuto sostenere l’esame di sbarramento. Skioffi e Ayoub si sono presentati davanti all’intera commissione ma entrambi sono stati eliminati.

Successivamente, Maria De Filippi ha fatto entrare nella scuola due nuovi concorrenti. In particolare, si tratta di due ballerini: Matteo e Nicolai. Il primo è stato scelto da Veronica Peparini per il modern e contemporaneo, mentre il secondo è un ballerino di danza classica.

A seguito di questi nuovi cambiamenti le due caposquadra, Gaia e Giulia, si sono ritrovate a dover rifare le squadre. Diciamo che essenzialmente entrambe hanno scelto gli stessi concorrenti di prima. Giulia ha scelto Nyv, Federico, Francesco, Valentin, Stefano, Angelo. Gaia ha chiamato Javier, Talisa, Jacopo, Francesca, Martina, Karina. Matteo è andato nella squadra di Gaia, mentre Nicolai è stato scelto da Giulia.

Tuttavia, alla fine sono sorti dei problemi e sono stati proposti dei cambi. Gaia ha chiesto di avere Nyv, ma lei ha rifiutato. Poi sempre Gaia ha proposto un cambio tra Karina e Stefano ed entrambi hanno accettato. Karina si trova meglio nella squadra di Giulia, mentre Stefano ha continue discussioni e per questo preferisce la squadra di Gaia.

Martina non ci sta: scontro con Gaia

Quando i concorrenti sono arrivati ad una conclusione, Martina si è ritirata in solitudine nello spogliatoio e Gaia l’ha raggiunta sicura di aver fatto qualcosa che l’ha fatta arrabbiare. Infatti, Martina non ha accettato il fatto di essere stata scelta dopo Francesca che è arrivata nella scuola da poco.

Gaia si è giustificata dicendo che Francesca ha 25 anni, ha degli inediti, è già pronta e la stima molto. Questo non vuol dire che non apprezzi anche il talento di Martina. Tuttavia, la cantante è rimasta davvero molto male.

Per Martina non è un bel periodo. Infatti, anche Rudy Zerbi l’ha accusata di non avere vita all’interno della scuola e la si nota soltanto quando deve litigare con i suoi compagni. Anche nel web la ragazza non è molto apprezzata per il suo carattere molto scontroso. Che cosa accadrà nelle prossime settimane ad Amici 19? Martina riuscirà a superare il suo esame e ad andare avanti?