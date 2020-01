Omicidio di Ambra Pregnolato, uomo si accusa: disposta perizia psichiatrica

Un uomo si è accusato di aver commesso l’omicidio di Ambra Pregnolato, la maestra d’asilo trovata morta lo scorso 24 Gennaio a Valenza. La donna, attivista del Movimento 5 Stelle, sarebbe stata dunque vittima di un delitto passionale, commesso da Michele Venturelli, 46enne, ora in stato di fermo. L’avvocato della difesa sta predisponendo il tutto per effettuare una perizia psichiatrica.

Omicidio di Ambra Pregnolato: le indagini e la svolta sul nome dell’assassino

Il cadavere di Ambra Pregnolato, uccisa con dei colpi alla testa, era stato ritrovato dal marito presso la sua abitazione in provincia di Alessandria, a Valenza. Immediate erano state le indagini delle autorità, le quali avevano interrogato amici, familiari, ma anche vicini di casa, per escludere ogni sospetto.

Dopo esser giunti a Michele Venturelli, durante l’interrogatorio, gli inquirenti hanno ottenuto la confessione shock del folle gesto. Quasi sicuramente, l’uomo di 46 anni, accusato di omicidio, era conosciuto non solo dalla vittima manche dalla sua famiglia. Il gesto inconsulto sarebbe derivato da motivi di gelosia.

Richiesta la perizia psichiatrica

L’uomo attualmente in stato di fermo, in attesa di convalida, si è avvalso dell’ausilio del legale Luca Lamborizio. Stante al Messaggero, il legale ha dichiarato che sta passando al vaglio l’ipotesi di sottoporlo a perizia psichiatrica. Questo dopo aver tentato il suicidio, per essersi in un momento di lucidità, pentito del gesto commesso.

Il killer era stato ritrovato in stazione, con fratture multiple. Non ha tuttavia esitato a sottoporsi all’interrogatorio del PM, rispondendo a tutte le domande. Anzi proprio grazie a dei particolari indicati agli inquirenti, le autorità sono riuscire a risalire all’arma del delitto e ad altri elementi decisivi per la ricostruzione dell’accaduto. L’uomo attualmente versa in un fragile stato psicologico. Risulta pertanto d’obbligo una perizia.

Il cordoglio espresso dal M5S

La vittima, oltre ad essere una maestra d’asilo, era attivista del Movimento 5 Stelle. Per tale ragione anche il partito, sul blog, ha espresso tutto il suo cordoglio al marito e alla figlioletta di 12 anni.

I compagni attivisti del Movimento 5 Stelle l’hanno ricordata con un messaggio struggente. Hanno descritto Ambra come una maestra eccellente, una madre esemplare, nonché una donna che aveva a cuore il bene della sua comunità.

Aveva condiviso con il partito le innumerevoli battaglie per i valori di cui si faceva portatrice. Il partito conclude il suo messaggio così: “La perdita di un’amica è sempre motivo di dolore. Ma fa ancora più male averla persa così”.