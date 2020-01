Il Paradiso delle signore spoiler 30 gennaio: Lorena provoca Marcello

L’episodio del Paradiso delle signore di giovedì 30 gennaio sarà molto interessante dal punto di vista delle relazioni sentimentali. In tale giornata, infatti, vedremo che la nuova arrivata Lorena incomincerà a provocare Marcello, colpita dal suo forte fascino.

In secondo luogo, poi, vedremo che anche tra Agnese e Armando incomincerà a crearsi una certa sintonia che potrebbe portarli verso un forte avvicinamento amoroso. Inoltre, al grande magazzino tutto sarà pronto per dare il via alle riprese del nuovo fotoromanzo.

Spoiler 30 gennaio: Lorena punta Marcello

Grandi novità si stanno verificando all’interno dello shopping center. Vittorio ha deciso di accettare la proposta di Orlando, pertanto, il negozio sta per trasformarsi in un set cinematografico. Il volto femminile di punta sarà, ovviamente, la nuova arrivata Lorena, mentre come volto appartenente al grande magazzino sarà scelta Marina. Quest’ultima sogna da sempre di diventare un’attrice, pertanto, questa potrebbe essere l’occasione adatta.

Ad ogni modo, gli spoiler della puntata del Paradiso delle signore del 30 gennaio rivelano che Lorena si mostrerà davvero poco interessata alle foto. La ragazza, infatti, si dimostrerà decisamente più attratta da Marcello, per questo motivo incomincerà a lanciargli qualche frecciatina.

Anticipazioni Paradiso delle signore: Armando e Agnese vicini

Il giovane Barbieri, però, per il momento sta provando a riavvicinarsi a Roberta, dato che è stata lasciata da Federico. Tuttavia, il fascino della protagonista del fotoromanzo non lo lascerà certamente indifferente.

Agnese, invece, si troverà costretta a lasciare anticipatamente il suo lavoro a causa di una brutta influenza. La sarta tornerà a casa sua dove troverà le costanti premure di Armando. Quest’ultimo si offrirà di aiutarla in questo momento di difficoltà e i due sembreranno molto vicini.

Tornando alle riprese all’interno del Paradiso delle signore, le anticipazioni della puntata del 30 gennaio rivelano che, a causa di un malanno, il volto maschile non si presenterà. Per questo, verrò scelto Rocco come ragazzo per sostituirlo. Il giovane, dunque, si troverà a dover lavorare insieme a Marina.

Che questa sia la volta buona per avvicinarsi e far nascere un flirt? Angela, infine, si cimenterà nel nuovo lavoro da commessa all’interno del Paradiso. Clelia, infatti, deciderà di darle questa chance per capire se sia o meno la persona più adatta a questo incarico.