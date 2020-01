Una Vita spoiler: Lolita manda in bianco Antonito alla prima notte di nozze per un assurdo motivo

Nel corso dei prossimi episodi di Una Vita, gli spoiler ci svelano che Lolita e Antonito riusciranno a convolare a nozze. Il lieto evento, però, sarà turbato da un brutto incidente di cui si renderà protagonista Lucia.

Una volta appurate le sue condizioni di salute, però, i due sposini si troveranno ad affrontare la prima notte di nozze che, purtroppo, non darà gli esiti sperati, specie per il Palacios.

Lolita e Antonito si sposano, ma c’è un imprevisto

I colpi di scena e i cambi inaspettati di programma non mancheranno all’interno della soap opera spagnola di Aurora Guerra. Gli spoiler di Una Vita svelano che Lolita e Antonito riusciranno a superare tutti gli ostacoli, compresa la maledizione di Cabrahigo e si sposeranno. Le nozze saranno celebrate da Padre Telmo, il quale ha preso sicuramente di buon grado la loro unione.

A seguito della splendida cerimonia, tutti gli invitati si riuniranno per celebrare l’evento con un gradevole banchetto. Nel bel mezzo della festa, però, Espineira attenterà alla vita di Lucia ungendo con dell’olio le scale della struttura. La giovane, quindi, quando si troverà a scendere le scale scivolerà e perderà conoscenza. Tutti i presenti si preoccuperanno, ma per fortuna, dopo poco tempo, la giovane Alvarado si risveglierà.

Spoiler Una Vita: l’inaspettata decisione di Lolita

Dopo questo brutto spavento, i neo sposini si chiuderanno nella propria stanza per poter dormire insieme. La notte, però, non trascorrerà nel modo che si aspettava il Palacios. Stando a quanto rivelato dagli spoiler di Una Vita, provenienti dal sito Tv Serial, pare che Lolita manderà in bianco Antonito. La donna, infatti, dirà di non sentirsi pronta a gettarsi carnalmente tra le braccia di suo marito.

Il motivo per il quale la fanciulla prenderà questa decisione risiederà nel fatto che teme che Trini e Ramon possano sentirli. I due, infatti, si trovano proprio nella stanza accanto alla loro e questo non renderà tranquilla la neo sposina. Palacios, ovviamente, non esiterà a mostrare tutto il suo dispiacere e rammarico per la decisione della sua donna. Ad ogni modo, non potrà fare altro che accettarla e sperare in un’occasione migliore.