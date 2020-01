Emanuela Folliero atomica, il seno esplode sotto la giacca: le sue grazie vibibile su IG [FOTO]

La carriera artistica di Emanuela Folliero

Per un paio di decenni è stato il volto di Rete 4. Stiamo parlando di Emanuela Folliero che, oltre ad essere stata annunciatrice per la terza rete Mediaset è anche una conduttrice televisiva e attrice. Qualche mese fa la donna aveva annunciato il suo addio all’azienda che l’aveva lanciata per trasferirsi in Rai e iniziare una nuova avventura.

Ma a quanto pare qualcosa sarebbe andato storto visto che l’ex presentatrice di Staranamore è ancora nel Biscione. Nelle ultime ore è stata anche ospite a Mattino 5 di Vecchi e Federica Panicucci. Ma la Folliero è anche una bellissima donna nonostante non sia più una ragazzina. A testimoniarlo sono i suoi follower che frequentemente vedono delle foto seducenti della loro beniamina.

La bellezza dell’ex annunciatrice di Rete 4

C’è da dire che negli ultimi anni Emanuela Folliero non è più sotto i riflettori come un tempo. L’ex annunciatrice di Rete 4 è ancora una delle poche che fanno parte del modo dello spettacolo di non aver partecipato ad un reality show, ad esempio il Grande Fratello Vip o L’Isola dei Famosi.

Tuttavia la professionista non perde occasione di ricordare ai suoi follower di IG i bei tempi in cui posava per realizzare degli shooting fotografici con scollature vertiginose al punto di togliere il fiato a coloro che le seguono sui social network. Di recente, ad esempio, la donna ha pubblicato uno scatto davvero mozzafiato.

Emanuela Folliero bollente su Instagram: la reazione dei follower

Emanuela Folliero ha voluto stupire il popolo del web mostrandosi su Instagram con una mise e una posa provocante. Nello specifico si è fatta vedere in pizzo e il suo décolleté prosperoso in primo piano. Ma non è finita qui, infatti la donna mostra le labbra leggermente aperte e lo sguardo ammaliante.

Delle immagini bollenti che ha mandato in visibilio il seguaci. Senza ombra di dubbio la Folliero è sempre molto apprezzata dagli uomini, infatti sotto il post in questione sono apparsi tantissimi likes e complimenti sulla sua bellezza e forma fisica. Tra i commenti dei follower c’è chi le chiede appuntamenti e chi ricorda il suo calendario qualche anno fa. Ecco la foto in questione: