Kobe Bryant, profezia: un cartone annunciò la sua morte, il video sconvolge il web (FOTO)

Dopo la morte in elicottero di Kobe Bryant, sul web si stanno diffondendo dei video alquanto macabri nei quali pare sia presente una profezia circa il triste evento. Nel novembre del 2016 una serie americana mandò in onda un episodio del cartone “Legends of Chamberlain Heights” in cui fu mostrata la tragica morte in elicottero del cestista.

La clip era presente sul sito Comedy Central, ma gli amministratori hanno deciso di rimuovere tale contenuto per rispetto della famiglia e del loro dolore. Ad ogni modo, sul web stanno trapelando alcune immagini.

Un cartone americano annunciò la morte di Kobe Bryant

Kobe Bryant ha perso la vita il 26 gennaio 2020 a causa di un incidente aereo. Il cestista dell’NBA era sul suo elicottero privato insieme ad una delle sue figlie e ad altre 7 persone. Tutti, purtroppo, sono morti a seguito dello schianto. La notizia, già devastante di per sé, sta assumendo un aspetto ancora più macabro a causa di alcuni video presenti sul web. In queste ore, infatti, alcuni siti stanno riportando la notizia legata ad una profezia che predisse la morte di Kobe Bryant.

In una puntata del 2016 di un cartone americano, chiamata End of the days, fu trasmesso l’incidente in elicottero della star. Per un brutto scherzo del destino, o per ragioni molto più complesse, tale tragedia si è drasticamente avverata. Sul web, tutti stanno condividendo le immagini relative a questo episodio del cartone e non stanno facendo altro che cercare di interpretare l’episodio. (Continua dopo il post)

Altra profezia su Twitter

Secondo alcuni utenti del web, infatti, potrebbe esserci qualcosa di molto più oscuro dietro la profezia del cartone sulla morte di Kobe Bryant. Ad ogni modo, questo non è l’unico evento strano su questa disgrazia. Il 13 novembre del 2012, infatti, un utente di Twitter aveva pubblicato un contenuto nel quale preannunciava che il destino di Kobe sarebbe stato quello di morire in un incidente aereo.

Tale previsione ha lasciato spiazzati i fan del cestista. In ogni caso, però, c’è chi ha dato un’interpretazione molto razionale all’accaduto. Alcuni, infatti, hanno detto che è possibile modificare la data dei Tweet, per questo, il post potrebbe essere stato scritto dopo la morte e pubblicato con una data antecedente.