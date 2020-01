Uomini e Donne, Martina Nasoni parla delle rivelazioni su Daniele Dal Moro: “Questa notizia è falsa”

Daniele Dal Moro ha iniziato la sua avventura sul trono di Uomini e Donne da alcuni giorni e il nome della sua ex fidanzata, Martina Nasoni è stato tirato in ballo già diverse volte. Proprio per evitare che ci siano altre voci o incomprensioni la ragazza è intervenuta sulla vicenda.

La bella Martina e Daniele si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello. Una volta fuori hanno iniziato la loro relazione che non è andata come speravano. Ora per lui si sono aperte le porte di una nuova importante esperienza televisiva.

Sui social sono in molti a chiedere il pensiero della ragazza dal cuore di latta che ha ammesso candidamente di soffrire all’idea che lui ossa uscire con un’altra donna. Inizialmente c’era anche chi aveva ipotizzato che il trono fosse stato proposto proprio a Martina. E’ stata proprio quest’ultima a rivelare di non essere interessata, almeno per il momento.

La storia tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni

Come detto in precedenza Daniele Dal Moro e Martina Nasoni si sono conosciuti nella scorsa edizione del Grande Fratello Nip. All’inizio dell’avventura televisiva i due sembravano aver trovato il giusto feeling, smarrito con il passare dei giorni.

Sono seguite settimane turbolente con molte discussioni. Tanto che Daniele in alcune circostanze ha preferito rimanere lontano da Martina Nasoni passando del tempo con altri concorrenti del reality. Questo atteggiamento, in particolare per le attenzioni riservate a Valentina Vignali, ha mandato in confusione la giovane che a più riprese si è sfogata, sottolineando di essersi sentita presa in giro.

Tutto questo ha esposto Martina Nasoni a una montagna di critiche, sia all’interno che all’esterno della casa. In particolare in molti hanno accusato il giovane di non essere realmente interessato alla ragazza ma di rimanere al suo fianco per arrivare fino all’ultimo atto del programma.

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro hanno cominciato a frequentarsi con maggiore intensità una volta fuori dalla casa più spiata d’Italia. Se inizialmente le cose sembravano andare per il verso giusto, improvvisamente hanno preso un’altra piega. La coppia è scoppiata di conseguenza i protagonisti del reality hanno deciso di prendere strade diverse.

La smentita di Martina Nasoni

Nella giornata di ieri Martina Nasoni ha parlato nuovamente dell’avventura di Daniele Dal Moro a Uomini e Donne. In particolare riferendosi ad un articolo nel quale avrebbe dichiarato di avere alcune importanti rivelazioni da fare.

L’ex vincitrice del Grande Fratello Nip ha sottolineato che non ha alcuna rivelazione. Infine ha augurato all’ormai ex fidanzato un buon percorso a Uomini e Donne con la speranza che possa trovare la donna giusta per lui.