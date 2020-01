Conoscete il nuovo fidanzato di Valeria Marini? Un imprenditore affascinate 20 anni più giovane di lei [FOTO]

Valeria Marini inquilina speciale al GF Vip 4

Nella puntata del Grande Fratello Vip 4 andata in onda lunedì sera ha fatto il suo ingresso Valeria Marini. Ricordiamo che la soubrette sarda era entrata la settimana scorsa per avere un confronto con la rivale Rita Rusic. Ora, invece, dopo il faccia a faccia con Antonella Elia e Antonio Zequila, la donna ha annunciato agli inquilini la sua decisione di soggiornare nella casa di Cinecittà per sette giorni.

Con ‘Er Mutanda’ c’è stata una discussione per via di un vecchio flirt. E a proposito di relazioni, la Marini ne ha chiusa una un paio di anni fa con l’imprenditore Patrick Baldassarri. Una storia finita dopo la loro partecipazione a Temptation Island Vip. Ora Valeria Nazionale ha un nuovo partner che addirittura ha quasi 20 anni meno di lei. Di chi si tratta?

Chi è Gianluigi Martino?

Dopo la fine della sua relazione sentimentale con Baldassarri, Valeria Marini sembra aver ritrovato l’amore. A renderlo noto è stata lei stessa attraverso un’intervista televisiva. Infatti non molto tempo fa ha presentato il suo nuovo compagno a Verissimo di Silvia Toffanin.

Stiamo parlando di Gianluigi Martino, di 17 anni più giovane. E se in un primo momento la prima donna del Bagaglino aveva seccamente smentito questo amore, ora è stata proprio la soubrette sarda a dirlo all’Italia intera.

La Marini ha raccontato di averlo incontrato in un periodo molto particolare della sua vita e che l’ha aiutata in tante cose. In un primo momento c’è stato solo un approccio professionale che col tempo si è trasformato in qualcos’altro. (Continua dopo le foto)

1 di 2

Gianluigi Martino a Verissimo

Per chi non lo sapesse il neo fidanzato di Valeria Marini è un imprenditore calabrese di 17 anni più giovane. Ma per i due innamorati l’enorme differenza di età non è un problema. A testimoniarlo sono i numerosi scatti che i due innamorati postano sui loro rispettivi account IG.

Ospite a Verissimo di Silvia Toffanin, Gianluigi Martino ha detto che mostrarsi in televisione p stata una grande prova d’amore per la soubrette sarda. Il motivo? Il ragazzo non ama mostrarsi ma stare dietro le quinte. Lei inizialmente ha voluto tenere nascosto questo flirt per evitare che si parlasse di toy boy.