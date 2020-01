Avete mai visto la casa di Gemma Galgani? Appartamento raffinato ed elegante (FOTO)

Gemma Galgani è senza dubbio una delle dame più amate e seguite del trono over. Presente a Uomini e Donne da circa 10 anni, la torinese è ancora alla ricerca dell’amore vero. L’uomo che più di tutti è riuscito a fare breccia nel suo cuore è Giorgio Manetti, ma purtroppo la storia non ha funzionato.

Oltre a essere una grande protagonista nella trasmissione della De Filippi, la Galgani, è anche direttrice di Sala del Teatro Colosseo di Torino. Grazie alla sua professione ma anche a tanti sacrifici fatti nel corso degli anni è riuscita a comprarsi un grazioso appartamento, bello ed elegante come la sua persona.

La casa di Gemma Galgani

La dama di Uomini e Donne diversamente da come sembra, non ama mettere in mostra i suoi le sue cose personali. Infatti, dal suo profilo Instagram, non ci sono molti scatti della sua casa. In occasione di uno spiacevole avvenimento, però, la torinese ha fatto vedere la sua abitazione.

Gemma si è vista recapitare una corona di fiori come sorta di minaccia di morte e ha condiviso le sue paure direttamente sui social con i propri fan. Fino a poco tempo fa a farle compagni ci pensava il suo gattino Piripicchio, al quale era molto legata. Dalle poche immagini circolate sui social, possiamo vede come l’appartamento di Gemma Galgani sia semplice, accogliente e dominato dai colori chiari.

Il bianco predomina in ogni stanza e l’arredamento invece è tutto in noce scuro. Un abbinamento molto raffinato e sopratutto delicato proprio come la sua persona… (Continua dopo le foto)

Nuovo cavaliere per la dama di Uomini e Donne

Gemma Galgani continua ad appassionare milioni di telespettatori, con le sue vicende amorose. I fan oltre a sostenerla nel programma di Uomini e Donne, la riempiono di complimenti anche sui social. Purtroppo ancora oggi, Gems non è riuscita a trovare la sua anima gemella nonostante di recente la conoscenza con Juan Luis sembrava andasse a gonfie vele.

Le anticipazioni, però, portano buone notizie, infatti sembra che per la torinese sia arrivato un nuovo e giovane cavaliere. Tra i due ci sarebbero stati già diversi baci in esterna e Emanuele ha dichiarato espressamente di provare per lei una forte attrazione fisica.