Veronica Lario irriconoscibile, lato B bello sodo in primo piano: cambiamenti per l’ex di Berluscono [FOTO]

Che fine ha fatto Veronica Lario?

Lo scorso luglio Veronica Lario ha festeggiato i suoi primi 63 anni, molti dei quali li ha trascorsi sotto i riflettori. Ricordiamo, infatti, che la donna era un’attrice e successivamente moglie dell’ex Premier Silvio Berlusconi.

Con quest’ultimo ha messo al mondo gli ultimi tre figli. Nonostante non si faccia più vedere come prima, la Lario è sempre molto apprezzata dal pubblico italiano. Infatti quest’ultimi sono curiosi di sapere se ha un nuovo compagno o altre informazioni sulla sua vita privata.

Il cambiamento fisico dell’ex di Silvio Berlusconi

Da sempre Veronica Lario si è contraddistinta per la sua straordinaria bellezza. Una donna abbastanza affascinante e sensuale che, con il passare degli anni e della vita sedentaria le ha comportato dei visibili cambiamenti fisici.

Infatti l’ex moglie di Silvio Berlusconi aveva preso qualche chilo di troppo diventato oggetto di commenti poco positivi o paparazzate da parte di magazine di gossip. Anche se era più in carne il suo charme è rimasto invariato. Veronica, però, stanca di sentir parlare del suo peso ha deciso di ricorrere ai ripari dimagrendo. E stando alle foto pubblicate sul periodico Chi ci è riuscita alla grande.

Infatti il risultato è sorprendente e gli scatti in questione risalgono a quest’estate quando era in vacanza al mare. L’ex first lady si rilassa in spiaggia, nuotando, prendendo il sole e soprattutto sfoggiando un costume intero molto sexy. (Continua dopo la foto)

Veronica Lario dimagrita

Ebbene sì, Veronica Lario è apparsa notevolmente dimagrita rispetto a prima. Infatti l’ex consorte di Silvio Berlusconi è riuscita a ottenere ancora una volta la sua forma fisica, per non parlare della sensualità.

La donna mostra delle gambe snelle, la lunga chioma al vento e in particolare il lato B bello sodo. Caratteristiche che hanno lasciato spiazzati tutto il popolo del web e i lettori del settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini.