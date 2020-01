Giorgio Manetti vuota il sacco: ‘La verità sul perché Gemma Galgani mi ha lasciato, colpa di Tina. Ci vide…’

Giorgio Manetti torna a parlare di Gemma Galgani

La relazione sentimentale tra Giorgio Manetti e gemma Galgani è durata all’incirca nove mesi e si è conclusa nel settembre del 2016. L’ex cavaliere del Trono over di Uomini e Donne è tornato a parlare di quella storia attraverso una recente intervista per il magazine del dating show di Maria De Filippi.

Il gabbiano fiorentino ha detto che con la dama torinese è stata un’avventura meravigliosa e il suo desiderio era quello di continuare al di fuori delle telecamere. Poi l’uomo ha detto che è stata la piemontese ha troncare, una decisione che lo ha ferito moltissimo.

Tra i due c’era un bellissimo rapporto di rispetto e correttezza. Nel periodo in cui stavano insieme lui non l’ha mai tradita. Tuttavia l’uomo ha ammesso i suoi limiti, ovvero di non averle detto mai ti amo ma era disposto a lasciare U&D e Firenze per lei.

Il gabbiano toscano era innamorato di Gems

Intervistato da Uomini e Donne Magazine, Giorgio Manetti ha confessato che quasi tre anni e mezzo fa aveva parlato con una sua cara amica che ha un ristorante. Infatti avevano pensato di poter gestire il locale insieme a Gemma Galgani.

Purtroppo non se ne è fatto più nulla perché la loro relazione sentimentale si è interrotta bruscamente all’interno del Trono over di Uomini e Donne, anche se il gabbiano toscano ha provato ad ufficializzarla anche nel privato. All’epoca, infatti, gli ha fatto conoscere i suoi amici più cari che l’hanno accolta bene. Inoltre le ha presentato sua madre e non si è mai permesso di offenderla, anzi l’ha difesa sempre dalle accuse esterne.

Giorgio svela il motivo della separazione da Gemma: c’entra Tina

In pratica Giorgio Manetti ha fatto capire di essere stato innamorato di Gemma Galgani. Poi durante l’intervista è tornato sulla loro rottura svelando il vero motivo. Sembra proprio che la dama torinese fosse molto possessiva nei suoi confronti. Ma a renderla gelosa era la sua acerrima nemica Tina Cipollari che in quel periodo era in crisi con l’ormai ex marito Kikò Nalli.

La piemontese sul cellulare del gabbiano ha trovato dei messaggi e delle chiamate dell’opinionista facendola imbestialire. Di recente la vamp frusinate ha ammesso che l’ex cavaliere toscano era il suo preferito del parterre maschile, tuttavia tra i due c’è stata solo dell’amicizia.