Gerry Scotti era un politico, ha un vitalizio di 1400 euro al mese: ecco come spende questa pensione

Gerry Scotti: non solo radio e televisione

Da una settimana Gerry Scotti è tornato sul piccolo schermo con la nuova edizione in prime time di Chi vuol essere milionario? L’artista pavese oltre ad essere uno dei conduttori più apprezzati del nostro Paese, in passato è stato anche un speaker radiofonico e addirittura ha avuto un’esperienza in politica.

Un periodo della sua vita cui Virgilio non ricorda con tanto piacere. Infatti, avendo superato il minimo di permanenza all’interno del Parlamento, il padre di Edoardo continua a ricevere ancora oggi un sostanzioso vitalizio. Ma a quanto ammonta?

Il passato in politica del conduttore pavese

Nella sua lunga carriera artistica Gerry Scotti ha condotto numerosi programmi sia alla radio che in televisione. E proprio sul piccolo schermo è stato considerato il degno erede di Mike Bongiorno per via della conduzione di tanti quiz tv. Ma non tutti sanno che il compagno di Gabriella Perino ha avuto un passato da politico, precisamente tra il 1987 e il 1992.

Virgilio Scotti è stato onorevole presso la Camera dei Deputati per il Partito Socialista Italiano. In quella legislatura il conduttore pavese ricoprì dei ruolo legati alla Difesa e Istruzione. Grazie a quegli incarichi l’uomo percepisce mensilmente un vitalizio. La cifra si aggirerebbe intorno ai 1400 euro.

Gerry Scotti dà in beneficenza il proprio vitalizio

Una cifra di tutto rispetto che Gerry Scotti più volte in questi anni avrebbe voluto rinunciare. Il noto conduttore, infatti, si era rivolto all’ex Premier Matteo Renzi per risolvere questo caso. Poi il suo Esecutivo è caduto e da quel momento non lo ha più sentito. A quel punto il padrone di casa di Chi vuol essere milionario? ha deciso di devolvere questa somma in beneficenza.

Nello specifico ha deciso di dare devolvere questo denaro alle famiglie dei caduti nell’adempimento del proprio dovere. Ma anche alle varie forze dell’ordine e tutti quelli che per lo Stato italiano, la Repubblica, hanno immolato la propria vita. Una scelta che gli fa onore e che è stata apprezzata dai suoi fan.