Una Vita, anticipazioni 2-7 febbraio: Celia è incinta

Buone notizie per gli amanti della soap opera Una Vita. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 2 al 7 febbraio 2020 su Canale 5 infatti, svelano che Celia dirà a Trini di aspettare un bambino. Le due amiche saranno al settimo cielo per la felicità.

Nel frattempo, Ceferino dirà a Lolita di aver baciato Casilda ma si arrabbierà moltissimo quando verrà a sapere che si è trattato di un inganno volto a spezzare la maledizione di Cabrahigo.

Una Vita anticipazioni settimanali: Telmo allontana Lucia

Nelle puntate della settimana di Una Vita, frate Guillermo arriverà ad Acacias grazie a Samuel. Telmo, dopo avergli confessato di essersi innamorato di una donna, ascolterà i consigli del suo mentore e finirà con l’allontanare Lucia che, dal canto suo, continuerà a ribadire l’amore nei suoi confronti. Nel frattempo, Rosina e Susana scopriranno che Liberto ha accettato di prendere parte a degli incontri di boxe.

Continuando con le anticipazioni di Una Vita, vedremo Samuel recarsi da Celia, certo che la sua promessa sposa gli stia mentendo. La Alvarez Hermoso prometterà all’Alday di aiutarlo a riconquistare Lucia. Liberto litigherà con Rosina dopo essere stato messo ko da un suo avversario e, sebbene con la morte nel cuore, rinuncerà alla sua carriera pugilistica.

Lolita e Antonito programmano il matrimonio

Lolita e Antoñito ora possono sposarsi con tranquillità, visto che la maledizione di Cabrahigo è stata spezzata da Casilda. Trini chiederà dunque a Susana di confezionare l’abito da sposa per la sua amica.

Nelle puntate settimanali di Una Vita inoltre, Lucia non farà che pensare a Telmo, nonostante sappia di dover convolare a nozze con Samuel. La Alvarado, respinta da Telmo, non potrà fare altro che accettare la sua sorte. Dal canto suo, l’Alday capirà che Lucia non è sincera nei suoi confronti e non ci metterà molto ad intuire che dietro tutto ciò ci sia il suo odiato rivale Telmo.

Celia rivela a Trini di essere incinta

Stando agli spoiler settimanali di Una Vita, Celia dirà a Trini e Lucia di essere in dolce attesa. La donna però pregherà la cugina e l’amica di mantenere il segreto, visto che Felipe è lontano da Acacias. Sarà lei a dargli la lieta notizia non appena farà ritorno a casa.

Non passerà molto tempo prima che Telmo e Lucia abbiano modo di stare da soli. Come svelano le anticipazioni di Una Vita però, il Martinez le dirà di non avere intenzione di lasciare l’abito talare per lei e di rassegnarsi.