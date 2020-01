Rita Rusic ha uno sfogo dopo l’ingresso di Valeria Marini al GF VIP “Giocare con i dolori”

Ieri, all’interno della casa del GF VIP ha fatto il suo ingresso l’uragano Valeria Marini, acerrima nemica di Rita Rusic. Le due donne hanno parecchie questioni in sospeso, specie per quanto riguarda la sfera sentimentale. Ad ogni modo, se da un lato la showgirl sembra prendere con ironia la convivenza, la sua rivale è molto più provata.

Dopo la puntata di ieri, infatti, Rita si è lasciata andare ad un duro sfogo in confessionale, nel quale non ha potuto fare a meno di palesare tutto il suo dolore. A quanto pare, infatti, per lei non si tratta più di un gioco.

Valeria Marini scombussola gli animi in casa

Tra gli avvenimenti più esilaranti della puntata di ieri del GF VIP c’è, sicuramente, l’ingresso in casa della Valeriona nazionale. La produzione ha deciso di mandare la showgirl all’interno del reality show per un periodo di tempo ancora indefinito.

Il motivo per il quale è stata scelta proprio lei risiede nel fatto che sono diversi i concorrenti che non tollerano la sua presenza. Prima tra tutti c’è, ovviamente Rita Rusic, che con Valeria Marini ha dell’astio radicato nel tempo.

Anche Antonella Elia, però, sembra non essere affatto felice della cosa. Per tale ragione, è molto probabile che ci aspettino giorni davvero molto movimentati. Ad ogni modo, se per molti si tratta solo di un gioco, per la regista le cose stanno in modo un po’ diverso. L’ex di Cecch Gori, infatti, sta soffrendo molto a causa della presenza della sua rivale in casa. (Clicca qui per il video)

Lo sfogo di Rita Rucis

Durante uno sfogo in confessionale, la concorrente ha detto che si stanno mischiando i giochi ai dolori reali e questa è una cosa che non è disposta a tollerare. A quanto pare, infatti, pur di creare un po’ di sgomento, la produzione ha deciso di porre l’inquilina in una situazione davvero sgradevole. Oltre a Rita Rusic, anche Antonella Elia ha sbottato contro Valeria Marini.

La donna sta facendo il possibile per evitare la nuova arrivata, sta di fatto che si sta nascondendo tra una stanza e l’altra pur di eludere la sua presenza. In seguito, poi, ha sbottato in confessionale dicendo che bisogna cacciarla quanto prima perché non la sopporta più. Intanto Valeria si sta godendo questa esperienza e sembra non dare minimamente peso a tutte queste critiche e ostilità. Per quanto ancora durerà questa quiete?