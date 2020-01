Oroscopo Paolo Fox del 29 gennaio 2020: le previsioni di oggi per tutti i segni

L’oroscopo di Paolo Fox del 29 gennaio porta novità a dir poco interessanti. Giornata carica di tensione per le persone nate sotto il segno del Leone. Per i nativi dei Pesci è una giornata di grande soddisfazione. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di mercoledì per i 12 segni zodiacali.

Paolo Fox oroscopo del 29 gennaio 2020 da Ariete a Gemelli

Ariete – La Luna nel segno agita gli animi. È normale se in questo periodo molte cose non vanno oppure pensate di non avere energie necessarie per affrontare qualsiasi cosa. In questo periodo ci vuole un piccolo sforzo per andare avanti.

Toro – In questa giornata dovete risolvere un piccolo problema personale, ma nel weekend ci sarà un bel recupero. All’orizzonte ci sono buone opportunità e quindi potete fare scelte importanti dal punto di vista economico. Chi è a corto di soldi potrebbe ricevere una chiamata inaspettata.

Gemelli – In questa parte centrale della settimana potreste avere forti dubbi, specialmente se avete un’attività impropria. Questa è una giornata di forte tensione perché non riuscite a trovare un equilibrio. Fino al weekend ci sono delle perplessità in amore.

Previsioni di mercoledì 29 gennaio 2020 da Cancro a Vergine

Cancro – È probabile che chi ha un lavoro in proprio o chi lavora alle dipendenze, sia molto sconfortato e addirittura agitato. Per questo motivo le giornate di mercoledì e giovedì sono giornate pesanti.

Leone – Giornata ad alta tensione. Qualcuno potrebbe contattarvi da altre città oppure dovete viaggiare per incontrare persone importanti per il vostro futuro. Chi vuole iniziare una nuova attività deve fare una scelta decisiva entro maggio.

Vergine – In questo mercoledì vi sentite più sollevati e forti di prima. Il fine settimana sarà importante per iniziare a stare meglio con il vostro amore. Alcune coppie sono in crisi perché perché uno dei due partner è troppo impegnato sulle questioni pratiche.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – In campo economico dovete darvi da fare. Se nei giorni scorsi avete affermato di non essere pentiti di ciò che avete detto, ora potreste pensare di aver sbagliato. Sabato ci sarà un recupero.

Scorpione – Se in questo periodo avete le idee giuste, potreste fare centro nel concludere un accordo di lavoro. Dovete solo affrontare le persone ostili che non approvano le vostre intuizioni. Massima attenzione anche in famiglia.

Sagittario – Periodo in cui avete bisogno di libertà. Anche solo osservare un orizzonte libero può regalarvi emozioni molto belle. Per voi, la cosa più importante è il contatto con la natura ma anche con le persone amate.

L’oroscopo di Paolo Fox del 29 gennaio 2020 da Capricorno a Pesci

Capricorno – Avere buone stelle non significa che non ci sia qualche piccola difficoltà. Anche se la Luna è dissonante, non ci sono problemi in amore. Le persone ambiziose devono affrontare qualche ritardo.

Acquario – Gli ultimi tempi sono stati un po’ pesanti per tutti. Per tale motivo, ora dovete recuperare una buona energia psicofisica. Mercoledì va già meglio mentre giovedì ci sarà un lieve calo. In questa giornata potete sfruttare l’energia in più per ripartire e trovare buone soluzioni.

Pesci – Le prossime tre giornate sono di grande soddisfazione. Chi deve superare una prova, un esame, sarà contento dei risultati. Queste giornate alimentano anche una buona fortuna che si estende al mondo della famiglia e degli affetti. Il fine settimana porterà più serenità.