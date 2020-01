Il Paradiso Delle Signore 4 anticipazioni 3-7 febbraio 2020: tra Agnese e Armando scocca la scintilla

Le anticipazioni de Il Paradiso Delle Signore 4 garantiscono una grande quantità di colpi di scena. Silvia confessa a don Saverio tutta la verità sul figlio Federico, mentre Luciano si fa consolare da Clelia.

Marcello è sempre più preso dalla stellina dei fotoromanzi. Anche tra Agnese e Armando sta nascendo qualcosa di tenero. Nel dettaglio, gli spoiler delle puntate della daily soap anni ’60 in onda su Rai 1 da lunedì 3 a venerdì 7 febbraio.

Anticipazioni Il Paradiso Delle Signore 4: Marcello dimentica Roberta

Angela è in prova per due settimane come Venere al Paradiso Delle Signore. Il rapporto che c’è tra Achille e Adelaide disgusta il commendatore Guarnieri, mentre Federico rientra a casa dopo l’operazione. L’atteggiamento strano di Silvia spinge Luciano a confidarsi con la signorina Calligaris.

Ludovica si trasferisce a Villa Guarnieri e Umberto approfitta dell’occasione per chiederle scusa per ciò che ha fatto a sua madre. Riccardo vorrebbe fare degli ottimi investimenti con i soldi della zia, ma l’avvocato Ravasi manda all’aria tutti i suoi piani.

Marcello Barbieri, dopo aver perso ogni chance con Roberta, si concentra sulla star dei fotoromanzi la quale sembra essere molto attratta dal socio di Salvatore. Adelaide scopre l’inganno di Riccardo e Umberto e li affronta a muso duro. Con amarezza, la contessa di Sant’Erasmo scopre che il nipote è sempre più intenzionato ad aiutare il padre.

La confessione di Silvia

Le anticipazioni delle nuove puntate della daily soap Il Paradiso Delle Signore in programma fino al 7 febbraio annunciano nuove emozioni e grandi sorprese. Armando, dopo aver accudito Agnese, decide di non frequentarla più. Il capo magazziniere accetta di andare a una cena a cui è stata invitata anche la signora Amato. A fine serata, tra i due succede qualcosa d’inaspettato.

Silvia continua a essere turbata e Luciano le chiede di raccontargli tutto. La signora Cattaneo, però, preferisce non svelargli ancora la verità su suo figlio Federico. Subito dopo va da don Saverio e vuota il sacco. Armando e Agnese tentano in tutti i modi di mantenere le distanze ma con insuccesso. Nel frattempo, Roberta assiste al bacio tra Marcello e Lorena, la star dei fotoromanzi.

Armando riceve una lettera contenente le informazioni su Giuseppe Amato. Quando Agnese lo scopre va su tutte le furie. Marcello e Roberta s’incontrano per caso e colgono l’occasione per chiarire il loro rapporto, ma la Pellegrino sembra aver cancellato il loro bacio. Marta, nel frattempo, rivela a Vittorio che potrebbe essere di nuovo incinta.