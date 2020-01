Gravissimo lutto a Uomini e Donne, morto suicida l’ex di una tronista: ‘Senso d’impotenza…’ [FOTO]

L’ex tronista Carla Velli colpita da un lutto

Anche se in modo indiretto, la grande famiglia di Uomini e Donne è stata colpita da un gravissimo lutto. Purtroppo è venuto a mancare Matteo, ex compagno dell’ex tronista Carla Velli, padre del piccolo Emanuele.

Stando alle prime informazioni che abbiamo a disposizione, il 38enne che era un imprenditore si sarebbe suicidato. Carlo e l’uomo hanno avuto una relazione sentimentale durata due anni. Inizialmente i due avevano pensato di convolare a nozze tra il 2017 e il 2018, ma poi si sono resi conto di avere delle divergenze caratteriali e si sono lasciati.

Nonostante la separazione l’ex tronista e Matteo dono rimasti in contatto perché hanno un figlio in comune di un paio d’anni. Per chi non lo ricordasse, la Velli venne scesa da Francesco Arca nel dating show di Maria De Filippi e i due ebbero un breve flirt.

Il messaggio di cordoglio su Instagram

Venuta a conoscenza della tragica notizia, attraverso il suo account Instagram Claudia Velli ha voluto ricordare il suo ex compagno Matteo. La donna ha scritto che ci sono delle circostanze in cui le parole non sono abbastanza.

L’ex tronista di Uomini e Donne è ancora incredula ed impotente a quello che è successo. Poi nel modo più discreto possibile la ragazza ha voluto rompere il silenzio solo per due minuti forse perché le persone possono continuare a vivere nei ricordi. A quanto pare il corpo senza vita del suo ex Matteo è stato trovato nella mattinata di sabato in un ostello di Mestre. A riportare la notizia è stato il portale web FanPage.

Secondo quest'ultimo, il 38enne era in una struttura di lusso e si sarebbe tolto la vita attraverso una overdose di farmaci. Ora toccherà alla magistratura indagare e capire cosa sia accaduto realmente.

Il ritrovamento del corpo senza vita di Matteo

Stando alle prime ricostruzioni, l’imprenditore Matteo sarebbe arrivato nella struttura nella giornata di venerdì. Dopo averlo contattato più volte il personale dell’ostello si è preoccupato, quindi hanno deciso di sfondare la porta. Una volta aperta hanno trovato il corpo senza vita dell’ex compagno di Carla Velli.