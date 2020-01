Brad Pitt e Jennifer Aniston, notizia clamorosa, il loro amico parla e svela tutto

Brad Pitt e Jennifer Aniston di nuovo insieme? A rivelare la bomba-gossip è un loro amico, vicino alla coppia

Una notizia bomba si è abbattuta su Brad Pitt e Jennifer Aniston, i due popolari attori interpreti di film celebri. Cosa sta succedendo nella vita dei due? Pare che Brad e Jennifer stiano pensando di tornare insieme.

A dirlo è un amico vicino alla coppia, ma a pubblicare e rendere nota la notizia è stato il settimanale britannico ‘Mirror’. Il giornale ha infatti ottenuto le indiscrezioni in anteprima, con dettagli importanti su cosa hanno intenzione di fare i due attori.

Stando a quanto rivela il giornale, fra i due c’è un ritorno di fiamma, e il loro fidanzamento potrebbe essere annunciato addirittura a breve. Brad e Jennifer sono stati sposati per 5 anni in passato, e spesso sono anche stati fotografati assieme anche dopo la fine del loro matrimonio.

Brad Pitt e Jennifer Aniston presto di nuovo insieme

Come detto prima, a dare la bomba gossip è stato proprio un amico della coppia. Dalle indiscrezioni pare che la Aniston non abbia mai smesso di amare Pitt, anche se ha sofferto molto quando l’ha tradita con la Jolie.

Poi però lei lo ha perdonato ed è riuscita a ritrovare la serenità. Ma a dare la prova che tra loro probabilmente c’è nuovamente qualcosa sono le parole di un collaboratore della ‘Plan B’. Quest’uomo lavora nella casa di produzione cinematografica di Brad Pitt.

E’ stato lui a dire che Brad parla sempre di Jennifer e ha anche aggiunto di non aver mai visto la coppia così felice. La loro storia d’amore è rinata e per i due è stato come tornare indietro, come se non si fossero mai lasciati.

Tante le affermazioni sul ritorno di fiamma

Dunque le testimonianze giungono da tante persone, perciò la notizia è sicuramente vera. A distanza di tanto tempo la coppia ha riscoperto di amarsi e chissà cosa dirà la Jolie. Brad Pitt e Jennifer Aniston sono convolati a nozze il 29 luglio del 2000, dopo due anni di fidanzamento.

La loro fu una cerimonia privata che si tenne a Malibù. La coppia annunciò la separazione nel 2005 e ad ottobre dello stesso anno hanno divorziato. Pitt nel 2005 stava trascorrendo una vacanza in Kenya con Angelina Jolie, poi nel 2006 l’attrice era già in attesa del loro primo figlio. La coppia si sposò nel 2014 e nel 2016 la Jolie chiese il divorzio perché il marito era violento.