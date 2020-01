Fabrizio Corona lancia Sacky e il suo nuovo singolo “Paranza”

L’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona lancia Sacky, il rapper ammette di aver commesso degli errori, ma è pronto per ricominciare

Non finisce mai di stupire Fabrizio Corona e torna a far parlare di sé. Stavolta però non è per infrazioni o denunce, ma per qualcosa di molto diverso. L’ex re dei paparazzi infatti lancia il giovane rapper Sacky e lo fa con un post su Instagram.

Il giovane ha soli 18 anni e da poco è entrato nel mondo del rap. Il 29 gennaio uscirà il suo singolo “Paranza“, e per Sacky è un momento molto importante. Il giovane sta infatti cercando di riemergere dopo aver vissuto un brutto periodo.

I dettagli sul passato di Sacky possono essere letti sul profiglo Instagram di Corona. Il giovane rapper arriva da San Siro, quartiere periferico di Milano e non ha un passato felice alle spalle. E’ stato in carcere a Torino per 5 mesi quando era giovanissimo, per aver commesso alcune rapine.

Fabrizio Corona posta un video del rapper su Instagram

Sacky venne arrestato nell’operazione “La Paranza dei bambini”, nome ispirato al film di Claudio Giovannesi. Dopo essere uscito dal carcere scomparve per un po’ e in questo frattempo girò il suo primo video musicale.

Sempre sul profilo Instagram di Corona si legge che il video venne visualizzato ben 700.000 volte su YouTube”. Il giovane rapper è consapevole degli errori che ha commesso in passato, ma grazie alla musica sta cercando di uscire dal tunnel.

E’ infatti la musica la sua passione e si sta impegnando con tutte le sue forze per ritrovare la strada giusta da percorrere. Fabrizio Corona ha detto nel suo post che nei testi del ragazzo si avverte la sofferenza di un passato che non è stato facile da vivere. Il giovane, infatti, sembra nutrire un odio profondo verso la vita che lo ha costretto a fare scelte sbagliate.

Il web si scatena contro Fabrizio per le sue parole

Non sono mancate le polemiche verso il post pubblicato da Fabrizio Corona e in tanti lo hanno criticato. E’ stato lo stesso Sacky a rispondere alle polemiche e lo ha fatto con una storia che ha postato sul suo profilo Instagram.

Nel suo post Sacky ha sottolineato che Fabrizio non lo ha postato perché lo stime in quanto autore di rapine. Semplicemente Corona lo ha fatto perché è molto giovane e ha fatto tanti errori e sta cercando di superare questo momento grazie alla musica.