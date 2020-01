Oroscopo Branko di oggi 29 gennaio 2020: le previsioni segno per segno

L’oroscopo di Branko del 29 gennaio è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo gli astri per il vostro segno zodiacale. I nativi del Toro devono fare attenzione alla salute. Le persone nate sotto il segno dell’Acquario devono fare attenzione al denaro. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di mercoledì per i 12 simboli zodiacali.

Branko oroscopo 29 gennaio 2020 da Ariete a Gemelli

Ariete – Mercurio in Acquario è un aspetto formidabile per il campo professionale, affari. Venere arriva fra una settimana e avete altre occasioni per innamorarvi, ma anche in questa giornata succede qualcosa.

Toro – In questa giornata non mancano il successo, le proposte e gli incontri. Anche se non siete arrivati ancora a destinazione, in amore troverete la vostra oasi. Spese extra di casa ma fate attenzione anche alla salute e ai contrattempi.

Gemelli – Quando vi sentite ingannati, tendete a chiudervi in voi stessi e ad attaccarvi alle vostre motivazioni. Dovete fare molta attenzione nelle relazioni con i segni Sagittario, Vergine, Pesci.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Luna in Ariete mette in primo piano persone e le situazioni che possono influenzare la riuscita materiale e morale. Dovete mantenere i rapporti anche con le persone antipatiche. In amore serve il senso di misura.

Leone – L’opposizione di Sole-Mercurio mette in difficoltà le collaborazioni di vecchia data. Se ci sono problemi, l’ottima Luna in Ariete interviene in vostro aiuto, soprattutto nella vita matrimoniale.

Vergine – La quadratura tra Marte in Sagittario e Nettuno in Pesci tocca anche la salute. Per tale motivo dovete pensare più a voi stessi, la carriera e gli affari possono attendere. Luna coraggiosa in Ariete regala un momento importante con Gemelli, Sagittario, Pesci e Vergine.

Previsioni di mercoledì 29 gennaio da Bilancia a Sagittario

Bilancia – In questa giornata vi manca la concentrazione a causa della Luna opposta in Ariete. Cercate di mantenere la presenza di spirito, lavoro e le collaborazioni in questo mercoledì carico di tensioni. Manca anche la solidarietà familiare, i coniugi hanno difficoltà a capirsi.

Scorpione – Le tensioni familiari non vi lasciano tranquilli neanche nel lavoro, con voi stessi. In questa giornata siete disponibili, parlate dei vostri progetti professionali, chiarite i rapporti che v’interessano e, soprattutto, innamoratevi.

Sagittario – Siete molto sensibili ai cambiamenti climatici, l’astrologo delle stelle consiglia di fare attenzione alle vie respiratorie, gola, corde vocali, orecchie. Luna in Ariete rende la serata molto bella.

L’oroscopo di Branko del 29 gennaio 2020 da Capricorno a Pesci

Capricorno – Anche se avete dato molto, tentato e ritentato più volte, non prendetevela con voi stessi ma con gli altri. Se Saturno decide che una cosa è chiusa, così è. Cercate nuove associazioni, Giove vi porta gioia di vivere, vi sprona ad aprirvi al mondo. Anche se siete giù di morale, l’amore s’intravede.

Acquario – Commettete un grave errore assumendo atteggiamenti superficiali o sonnolenti. Luna in Ariete s’interessa delle vostre questioni professionali, burocratiche, finanziarie. Se trovate un ostacolo, affrontatelo ma non tornate mai indietro. Fate attenzione al denaro.

Pesci – Marte in Sagittario sarà quadrato a Nettuno fino al 16 febbraio, un transito per niente tranquillo. Questi due corpi celesti sono in contrasto tra loro e possono stravolgere situazioni incerte. Favorite le attività artistiche, mediche, musicali.