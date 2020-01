Piccolo incidente per Tina Cipollari, tutta colpa di Gianni Sperti: ecco cosa è successo [VIDEO]

Siparietto di Tina Cipollari e Gianni Sperti a Uomini e Donne

Da oltre 20 anni Uomini e Donne fa compagnia a oltre tre milioni di telespettatori. Colonna portante del dating show di Maria De Filippi sono Tina Cipollari e Gianni Sperti che rendono il massimo quando va in onda il Trono over.

Ma qualche giorno fa la vamp frusinate ha inveito contro l’ex ballerino di Buona Domenica prendendolo addirittura per idiota. Per quale ragione? Cosa è successo nello studio 6 dell’Elios in Roma?

Piccolo incidente per la vamp frusinate

Andiamo per gradi, nella puntata di Uomini e Donne andata in onda lunedì il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di conoscere il nuovo tronista, ovvero Daniele Dal Moro. Prima del suo ingresso, però, Maria De Filippi ha chiesto ai due opinionisti di spostarsi un po’ per dare spazio ad un’altra poltrona.

A quel punto Gianni Sperti si è dato da fare spostando i troni, ma senza farlo apposta ha schiacciato le dita di Tina Cipollari con il bracciolo della sedia, facendola prima saltare in aria dal dolore e poi ha iniziato ad inveire contro il collega. Dopo averlo preso per matto, la vamp frusinate lo ha riempito di insulti dicendogli di essere un idiota, nato, cresciuto e pasciuto. L’opinionista si è lamentata perché si è fatta male alla mano prendendolo per disgraziato.

Tina Cipollari insulta Gianni Sperti

Non sono valse a nulla le giustificazioni e le successive scuse di Gianni Sperti che, ironizzando sul piccolo incidente, ha dato tutta la colpa alla collega frusinate dicendole di mettersi le mani a posto perché lei le ha sempre là.

Ma la discussione tra i due opinionisti di Uomini e Donne non è terminata qui, infatti qualche istante dopo la conduttrice pavese Maria De Filippi ha notato come la vamp se ne stesse in disparte un po’ dolorante. A quel punto la padrona di casa le ha chiesto cosa avesse.

La risposta della diretta interessata non è tardata ad arrivare dicendo che aveva un forte dolore alla mano. Un momento molto divertente per tutti i telespettatori del dating show, tuttavia in tanti sperano che la Cipollari non si sia fatta nulla di grave. Ecco il video del siparietto al Trono classico: