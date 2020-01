‘Ma che volgarità…’: Barbara D’Urso provocante, gambe aperte davanti a tutti (FOTO)

Lady Cologno continua a postare scatti sensuali sul suo profilo Instagram

Continua il grande successo di Barbara D’Urso. Dopo alcune settimane di riposo in occasione delle festività natalizie, la conduttrice televisiva è tornata più carica di prima. Regina di ascolti e di notizie shock, la bella napoletana appassiona milioni di telespettatori davanti al teleschermo. L’ultima puntata di Live non è la D’Urso, andata in onda lunedì sera, ha ottenuto un record in assoluto portando alla rete ben il 24% di share.

La D’Urso è molto amata anche sui social, infatti, sul proprio profilo Instagram conta più di un milione di iscritti. La presentatrice dopo la fine della puntata di Pomeriggio 5 ha voluto condividere con i propri fan uno scatto insieme alla sua cara amica Serena e non si è accorta di aver aperto troppo le gambe.

Barbara D’Urso e la foto sexy sui social

Come sempre, a fine puntata Barbara D’Urso pubblica uno scatto sul suo profilo Instagram insieme ai suoi ospiti. Ieri è stato il turno dell’ex gieffina Serena Garitta che si è seduta accanto a Lady Cologno per farsi fotografare insieme. Le due donne appaiono felici e sorridenti.

La giovane inviata indossa un vestitino fuxsia molto appariscente mentre Carmelita è in versione super sexy. Un vestitino rosso fuoco scollato che mette in evidenza tutte le sue grazie, sia il seno che le gambe. E proprio queste ultime sono aperte mostrando tutto. (Continua dopo il post)

La conduttrice nel mirino degli haters

Come ogni personaggio dello spettacolo, anche Barbara D’Urso riceve moltissime critiche. Dando uno sguardo agli scatti postati usi social, la conduttrice riceve parecchi insulti sia da parte del pubblico femminile che maschile. In tanti l’accusano di essere ridicola con le sue trasmissioni in quanto tutto è studiato a tavolino per fare ascolti.

Altri invece, la prendono di mira per il suo vestiario. Oltre ad indossare quasi sempre mini abitini, la D’Urso ama mettere in evidenza in suo prosperoso seno. Per tale ragione, in tanti le ricordano che non è più una ragazzina e nonostante la sua perfetta forma fisica deve comunque contenersi.