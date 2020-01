Marica Pellegrinelli si mostra senza veli, la svolta sexy dopo Eros Ramazzotti [FOTO]

Si torna a parlare di Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti

Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti si sono lasciati qualche mese fa dopo dieci anni di matrimonio. A distanza di tempo si è tornato a parlare dei due ex coniugi per delle fto postate sui social. Come tutti ben sanno la donna è una modella affermata in tutto il mondo, infatti nella sua lunga carriera ha fatto da testimonial a numerosi stilisti e brand.

Ricordiamo, ad esempio, che la Pellegrinelli ha conosciuto il marito in occasione di una sfilata di Dolce&Gabbana. Ma ora è finita al centro dell’attenzione per degli scatti che fino ad oggi erano rimasti nascosti.

Il cantante parla dell’ex moglie a Chi

Dopo aver trascorso le vacanze natalizie ai Caraibi insieme alla figlia Aurora e il genero Goffredo, Eros Ramazzotti è tornato in Italia rilasciando un’intervista al magazine Chi. In quell’occasione il noto cantante è tornato a parlare della sua ex moglie Marica Pellegrinelli.

In pratica ha detto che, nonostante la separazione, i due ex coniugi sono rimasti in ottimi rapporti. Ricordiamo, infatti, che la modella e l’ex di Michelle Hunziker saranno sempre legati perché hanno due figli in comune. Intanto la donna ha deciso di mettersi a nudo nel vero senso della parola mostrando alcuni scatti che ad oggi non erano mai stati resi visibili.

Marica Pellegrinelli si mette a nudo su IG

Marica Pellegrinelli dopo il divorzio da Eros Ramazzotti è tornata ad amare, infatti da settimane ha un nuovo compagno. Ma la modella è finita al centro della cronaca rosa non solo per le sue vicende sentimentali ma anche per delle foto inedite postate su Instagram. Attraverso delle Stories, la donna ha mostrato delle immagini realizzate durante uno shooting fotografico.

Si tratta di scatti in bianco e nero che mettono in evidenza il fascino e la sensualità della Pellegrinelli, la quale si è spinta oltre facendosi vedere semi nuda. Quindi, se una delle ragioni che ha portato alla separazione con Eros sarebbe stata la gelosia, cosa ne pensa Charley Vezza, suo nuovo fidanzato, vedendo le foto osè della sua donna sui social network? Eccole: