Uomini e Donne, grave lutto per l’ex di Francesco Arca: “Si è suicidato”

In queste ore, i telespettatori di Uomini e Donne sono stati spiazzati da una notizia drammatica, un grave lutto, infatti, ha colpito un’ex tronista. La persona in questione è Carla Velli, la ragazza che fu anche la scelta di Francesco Arca.

Nel caso specifico, è morto Matteo, l’ex fidanzato della donna, nonché padre di suo figlio. Attraverso il suo account Instagram, il quale continua ad essere privato, l’ex tronista ha deciso di raccontare cosa sia accaduto.

Lutto per Carla Velli: la ricostruzione dei fatti

A Uomini e Donne si è verificato un nuovo lutto. L’ex tronista del talk show di Maria De Filippi, Carla Velli, ha svelato sui social quello che le è accaduto. Il suo ex fidanzato, di nome Matteo, è morto e il suo corpo è stato ritrovato all’interno di una struttura di lusso di Mestre. Stando a quella che è la prima ricostruzione dei fatti, riportata anche da Fanpage, pare che il protagonista di questo increscioso avvenimento sia morto suicida.

L’imprenditore si sarebbe recato nella struttura chiamata Ostello Anda Venice nella giornata di venerdì 24 gennaio. Il personale della reception, però, non riuscendo a mettersi in contatto con lui per diverso tempo, ha deciso di fare irruzione nella sua stanza. Solo in quel momento è stato ritrovato il corpo senza vita di Matteo. Il giovane sembrerebbe essere andato in overdose di farmaci.

Il commento dell’ex tronista di Uomini e Donne

La morte sarebbe avvenuta nella giornata di sabato 26 gennaio. Al momento sono in corso delle indagini per scoprire l’esatta dinamica dei fatti. In ogni caso, il personale dell’Ostello pare abbia dichiarato che il loro cliente sia apparso come una persona tranquilla senza alcun segno di squilibrio.

La sua ex fidanzata, Carla Velli, ha commentato sui social quanto accaduto ed ha detto di essere allibita. Esistono cose per le quali non è possibile esprimere parole. La tristezza e l’incredulità sono davvero fortissime. Questo lutto ha sconvolto tutti i fan di Uomini e Donne. Ricordiamo che l’ex tronista ebbe una fugace relazione con Francesco Arca e in seguito si fidanzò con Matteo.

I due stavano anche per sposarsi tra il 2017 e il 2018, ma a causa di alcuni problemi di coppia decisero di interrompere la loro relazione. Prima che questo accadesse, però, nacque loro figlio Emanuele. Carlo aveva solo 38 anni quando avrebbe scelto di togliersi la vita.