Rita Rusic ‘esplode’ con Adriana Volpe “Fallo con Magalli!”

Rita Rusic su tutte le furie contro Adriana Volpe e addirittura la cosa di avere dei toni non consoni che dovrebbe utilizzare con altra gente

Rita Rusic si scontra con Adriana Volpe. Tra le due non corre buon sangue perché, anche se in realtà non hanno mai litigato apertamente, in più occasioni si sono mostrate tutt’altro che amiche.

Al Grande Fratello Vip, dopo le nomination di lunedì sera, Rita non ha preso molto bene la scelta di Adriana Volpe di votarla e infatti, in più occasioni sta iniziando a punzecchiarla.

Volpe aveva deciso di nominare l’ex moglie di Cecchi Gori perché lei era rimasta sempre molto chiusa sulla sua vita privata e secondo lei, non si sta mettendo in gioco abbastanza. Rita, forse anche per carattere, non riesce subito ad aprirsi e va in difficoltà quando deve raccontare delle cose di sé stessa.

Rita Rusic e lo scontro in casa

Il rapporto tra le due ci ha messo lo zampino anche Alfonso Signorini. Il conduttore ha chiesto tra Setra Rita Rusic e Adriana Volpe ci fosse qualcuno che voleva fare la prima donna. Invece,

Adriana Volpe ha spiegato che lei vuole parlare, confrontarsi ed è una cosa che invece a Rita non piace fare ed è per questo che alla fine le due non hanno legato. Però Rusic respinge questa cosa dicendo che in realtà, non c’è mai stata occasione di confronto e quindi, la soubrette l’ha nominata.

Ora dopo questo piccolo chiarimento le cose sono andate tutt’altro che bene, tra le due donne. Entrambe hanno un carattere molto spigoloso.

L’accusa di essere maestrina

Addirittura, una risposta di Rita Rusic ad Adriana Volpe è stata al quanto velenosa. Infatti nel corso di una discussione Adriana parlava con la faccia rivolta dall’altro lato e quindi, ha richiamato l’attenzione dell’ex moglie di Cecchi Gori.

In modo in cui l’ha richiamata subito ha scatenato la risposta della Rusic. Ha spiegato che lei non è obbligata a guardare nessuno e può anche decidere di girarsi dall’altra parte. Ecco perché ha voluto sottolineare che le due assolutamente non vanno d’accordo e che bisogna piuttosto moderare i toni.

Infatti ha detto che il tono da maestrina di Adriana Volpe non le piace e se vuole fare la maestrina, la facesse con Magalli, non vuole essere rotta le scatole. Insomma lo scontro si è acuito!