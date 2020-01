Kate Middleton, confessa il suo segreto senza vergogna, di cosa si tratta?

Kate Middleton ha paura di confessare un suo segreto e lascia tutti a bocca aperta, senza avere neanche un briciolo di vergogna

La casa reale inglese in questo momento sta facendo molto parlare di sé. Questa volta, non c’entra il divorzio reale del Principe Harry e di Megan Markle, ma invece si parla di Kate Middleton.

La moglie di William, è la prima donna d’Inghilterra ed inoltre, non si nasconde mai rispetto, né ai suoi impegni né tanto meno alla sua vita privata. Middleton ha voluto confessare a tutti quanto questo piano per allontanare Harry della casa reale. Una decisione che pare la faccia stare molto male.

Infatti lei pensa che in realtà, si è trattato di una sorta di modo per tenere lontano il principe dai suoi cari. Una cosa che la fa stare molto male che lei non vuole però dire chiaramente, seguendo la linea ufficiale della comunicazione, dettata dalla Regina.

La confessione di Kate Middleton

La bella Kate Middleton, ha preso in maniera molto dura la scelta di Harry di andare via. Ora si sente molto sola perché comunque anche i bambini potevano vivere con lo zio e il fatto che fossero tutti vicini, era per lei particolare in modo da continuare a tenere la famiglia unita.

In più racconta pure che quando Giorge era piccolo lei si era sentita un po’ sola e in difficoltà. Nel corso della visita al centro per bambini di Cardiff, ha raccontato che avrebbe voluto avere un centro del genere proprio perché il bambino poteva stare insieme ad altri. In più, potevamo stare tutti insieme mentre invece lei si trovava ad Anglesey, un po’ isolata.

Ora è molto felice di essere tornata in Galles ed è una mamma davvero soddisfatta. In quel periodo quando William faceva i turni di notte e lei non aveva un centro di confronto per il bambino, ha vissuto una fase difficile della sua vita.

Il silenzio su Meghan

La confessione sui disagi di mamma per Kate Middleton, è stata presa in maniera positiva dal pubblico che apprezzato la sua scelta di parlare liberamente.

La bella Kate non ha detto niente invece, in merito all’allontanamento di Harry dal Palazzo Reale. Ma quello che è sicuro è che tra le due non è mai stato buon sangue e non sentirà di sicuro la mancanza della sua cognata.