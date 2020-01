Elettra Lamborghini, fa impazzire tutti magra e nuovo look (FOTO)

Elettra Lamborghini si riprende molto dimagrita sul web e subito il suo nuovo look cattura l’attenzione dei fan

La bella Elettra Lamborghini, è una delle rivelazioni musicali degli ultimi anni. Infatti, la donna di The Voice of Italy è l’unico coach donna dell’edizione del 2019 e a breve parteciperà a Sanremo promettendo grandi iniziative.

Prima di diventare così famosa, nello show di MTV Super Shore, aveva già fatto faville ed in più, aveva partecipato al Geordie Shore britannico e #Riccanza.

La bella cantante si fa vedere sempre al meglio della sua forma e senza mai rinunciare allo stile. Insomma, una donna che e senz’altro piena di sorprese. Tutti la aspettano e di sicuro non resteranno delusi, la sua performance è una di quelle maggiormente quotate e sarà uno spasso! (Continua dopo la foto)

Elettra Lamborghini in versione light per Sanremo

Da quando Elettra Lamborghini, si è lanciato nel mondo della musica con il suo primo singolo Pem Pem di febbraio 2018, subito è stato un successo. Ha realizzato 116 milioni di visualizzazioni e ha ottenuto anche il disco di platino.

A settembre dello stesso anno il suo singolo Mala, è un altro successo è arrivato praticamente servito sul piatto d’argento. Probabilmente la bella di casa Lamborghini, continuerà a lavorare in questo settore.

Dopo i primi due brani, a giugno 2019 ha lanciato un intero album che è stato un successone. L’ereditiera di una delle più importanti case automobilistiche del Paese, adesso può andare con il piede sull’acceleratore per una carriera che sembra tutta in discesa.

La partecipazione al Festival

La partecipazione a Sanremo con il brano musica è una grande novità per Elettra Lamborghini e ha già fatto sapere che sarà piena di colpi di scena. In più, che ha ascoltato la canzone dice che è davvero in grado di far ballare tutti all’Ariston.

La bella cantautrice, su Instagram continua l’auto promozione e con le sue foto super seducenti incanta tutti i suoi follower in un solo. Proprio per il Festival di Sanremo ha perso anche qualche chilo ed è in realtà, è in un ottimo peso forma così come dimostra.

La regina del twerk, incanterà nel corso della 70 esima edizione del Festival e di certo, farà divertire tutti. Oltre ad essere molto bella e talentuosa, è anche particolarmente simpatica. Ha già fatto sapere che sarà affiancata nell’interpretazione, anche da alcune ballerine.