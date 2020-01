Alessia Marcuzzi: “copia” la Ferragni con il suo tatuaggio gli haters scatenati

Haters contro Alessia Marcuzzi per aver “copiato” Chiara Ferragni nella scelta del suo primo tatuaggio

Alessia Marcuzzi ha fatto l’annuncio del suo primo tatuaggio, che si è fatta per i suoi figli ma, invece di raccogliere solo cose positive ha avuto anche l’accusa di essere una copiona.

Infatti, la maggior parte degli haters hanno voluto dire che la donna in realtà, si è concentrata su una copia, piuttosto che fare una scelta personale. Aveva deciso di pubblicare la fotografia e tutte le fasi in cui è stato redatto il tatuaggio, fatto alla presenza di suo figlio Tommaso.

Però, non aveva calcolato che la scritta “luce” che si è fatta sul suo braccio insieme alle stelline che sono i simboli di suo figlio Tommaso e di sua figlia Mia, era già stata fatta da Chiara Ferragni come tattoo.

Alessia Marcuzzi e l’ira degli haters

Non è bastato il commento di Chiara Ferragni positivo, al tatuaggio di Alessia Marcuzzi, per placare gli animi. Chiara aveva scritto che il tatuaggio le stava d’incanto, anche per smorzare le polemiche. Invece, è scoppiata l’ira sul web.

Molti follower hanno voluto sottolineare come Alessia in realtà, abbia copiato il tatuaggio con la scritta “luce”. Lei si è difesa. La conduttrice ha detto che questa parola è molto importante nella sua vita e per lei significa tanto.

Alcuni, però, non le hanno creduto. Nemmeno quando ha sottolineato che la stella è il simbolo della sua linea di borse oppure quando ha detto che la parola “luce” che racchiude un progetto a cui sta lavorando. A quanto pare, per la maggior parte dei fans non si tratta altro che di una copia alla influencer più famosa del mondo.

La polemica sul tatuaggio

Il fatto di Alessia Marcuzzi abbia scelto di farsi un tatuaggio con scritto la parola luce “simile” anche in lettering a quello di Chiara Ferragni, ha fatto scatenare gli haters. Lei si è giustificata dicendo che non lo ricordava e del resto, è tutt’altro che un modo per voler copiare una influencer che è comunque è molto solare, bella e sorridente proprio come lei.

Il tatuaggio di Alessia è un omaggio ai suoi figli e poco c’entra se Chiara Ferragni lo avesse già. I sensi sono molto diversi. Alessia ha cercato di smorzare le polemiche senza riuscirci. Purtroppo, mettendo la propria vita intima sui social network capita di finire vittime dell’invidia di alcune persone che iniziano ad attaccare senza senso sui social.