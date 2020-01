Meghan Markle, incredibile coniato un verbo tutto per lei

To Meghan Markle: un nuovo verbo sull’Urban Dictionary per indicare il modo di fare della duchessa di Sussex

Viene coniato un verbo tutto dedicato a Meghan Markle. Nell’Urban Dictionary esce un neologismo che entra ufficialmente a far parte dello slang britannico.

In pratica questa parola viene utilizzata proprio, con lo scopo di sottolineare la fuoriuscita dalla famiglia reale e l’allontanamento dalle persone quando non sono più benefiche. È un verbo che viene usato con lo scopo di indicare due cose opposte da un punto di vista sia personale che morale.

To Meghan Markle, il significato

La locuzione verbale to Meghan Markle nel giro di poco tempo genererà tendenza. Diventa un verbo che indica una divisione. Questo è dovuto al fatto che la Duchessa di Sussex nel corso del tempo è riuscita a fare la storia riuscendo ad allontanare il principe Harry dalla sua famiglia.

Forse l’unico caso di una storia moderna in cui la principessa salva il Principe e non viceversa. Questa parola adesso, nell’immaginario collettivo sta proprio a significare l’atto che è quantomeno innovativo per la storia di Inghilterra e in generale, per tutte le Case Reali del Pianeta.

L’Urban Dictionary, è una Enciclopedia dei modi di dire contemporanei che è diventata un punto di riferimento un po’ come Wikipedia. Il termine è assunto a pieno titolo e oramai, viene utilizzato dagli inglesi praticamente in maniera continuativa.

L’uso di un neologismo sull’ex della Casa Reale

Usare il verbo to Meghan Markle, significa prendersi cura della propria salute mentale allontanandosi da ambienti tossici e prendendosi cura di sé stessi. L’idea è stata sposata da tantissime persone, ma è nata da Ryan Carter, il primo a proporre il verbo.

In pratica è una locuzione utilizzata per indicare anche l’allontanamento delle persone nel momento in cui non portano più beneficio nella propria vita e quindi, non riescono ad alimentare le relazioni positive tra esseri umani. Questa locuzione verbale, entrata nell’ Urban Dictionary già a partire dal 14 dicembre 2018 ma in realtà, adesso però ha assunto un significato ancora più forte.

Il padre della donna invece, ha voluto cercare di spiegare che questo è sempre stato modo di fare di sua figlia. Infatti, una volta che aveva ottenuto dalle persone tutte quello che poteva, decideva di allontanarle e di proseguire sulla sua strada. Un modo perciò che identifica perfettamente qual è la personalità della bella Duchessa di Sussex.