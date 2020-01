La Pupa e il Secchione e viceversa, Mazzoni si dichiara ad Angelica: “Mi sto innamorando”

La Pupa e il Secchione e viceversa è ormai entrato nel vivo. Il programma condotto da Paolo Ruffini ha riscosso un ottimo riscontro di pubblico sin qui. Le coppie che si sono formate nel gioco sono molto unite e c’è chi spera possano nascere una storia.

Uno dei grandi protagonisti è senza ombra di dubbio Raffaello Mazzoni. Oltre ad essere uno dei secchioni più preparati ha mostrato una certa simpatia. Si è sempre prestato al gioco e con autoironia ha scherzato con i compagni d’avventura.

Al suo fianco, tranne per una breve parentesi, ha avuto la bella Angelica. Tra i due si è instaurato un gran bel feeling. Lui le ha sempre riservato moltissime attenzioni concedendole massaggi e ogni tipo di privilegio. Lei ha accettato di buon grado facendo nascere in lui la speranza che qualcosa di diverso, rispetto ad una semplice amicizia, potesse nascere.

L’avventura di Mazzoni e Angelica

La coppia composta da Mazzoni e Angelica si è formata all’inizio del programma. Il loro affiatamento gli ha consentito di vincere subito alla prima puntata, assicurandosi l’accesso a quella successiva. Lui ha cercato di farla studiare e insegnarle quante più cose possibili mentre lei lo ha fatto ballare e divertire.

C’è stata poi una breve pausa a causa di un rimescolamento tra pupe e secchioni. Ma nella terza puntata è stata data a questi ultimi la possibilità di scegliere nuovamente le proprie compagne di viaggio. Mazzoni ha sfruttato l’occasione proprio per scegliere Angelica. Le prove non sono andate proprio nel verso giusto visto che non sono riusciti a chiudere al primo posto, unico che concede l’accesso alla puntata seguente.

Proprio loro sono stati scelti per andare in sfida al “bagno di cultura” dalla coppia composta da Carlotta e De Benedetti. Una volta in vasca sono riusciti a cavarsela alla grande. La stessa situazione si è ripetuta anche nell’ultima puntata con Mazzoni e Angelica costretti a passare per le domande finali che anche questa volta li hanno visto uscire vincitori.

La dichiarazione di Mazzoni ad Angelica

Proprio pochi istanti prima di entrare nella vasca per la prova “bagno di cultura” è stato mostrato un video con Mazzoni che riserva ad Angelica ogni tipo di attenzione. Lei, però, sembra essere interessato a uno dei pupi ovvero Marco.

Nella clip Mazzoni ammette candidamente che si sta innamorando della compagna di viaggio. Quest’ultima sottolinea che tra di loro c’è solo un’amicizia e nient’altro. Questo ovviamente suscita la delusione del secchione che, a differenza di quanto accaduto in altre occasioni, non festeggia la vittoria nella sfida finale. Sul web sono in molti che vorrebbero veder nascere qualcosa tra i due ma, almeno per il momento, pare che la ragazza non sia interessata.