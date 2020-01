Flavio Insinna in imbarazzo, la professoressa de L’Eredità esce di seno: la foto peccaminosa

Le novità dell’attuale edizione de L’Eredità

Dal lunedì alla domenica nel preserale di Rai Uno va in onda L’Eredità, il game show più longevo della televisione italiana, infatti ha raggiunto i 18 anni d’età. Da un paio di stagioni alla guida del quiz c’è Flavio Insinna che ha preso il posto del compianto Fabrizio Frizzi.

Da settembre 2019 ci sono stati alcuni cambiamenti, come il nuovo regolamento e l’arrivo di altre professoresse che hanno sostituito le uscenti. Tra queste anche un’ex volto di Uomini e Donne, Ginevra Pisani e Federica Calemme. E proprio quest’ultima si è resa protagonista di alcune foto sensuali su Instagram.

Federica Calemme si spoglia su IG

Ebbene sì, la fascia preserale di Rai Uno diventa sexy grazie alla presenza di Federica Calemme. Quest’ultima, 24 anni compiuti, è entrata dallo scorso settembre nella grande squadra di lavoro del game show capitanato da Flavio Insinna, L’Eredità.

La nuova professoressa non è un volto estraneo al mondo dello spettacolo e della moda, infatti anni prima ha già lavorato in televisione. Il pubblico l’ha vista a varietà di Mediaset come Ciao Darwin di Paolo Bonolis e a concorsi di bellezza come Miss Italia. Grazie alla sua bellezza la giovane ha ammaliato i telespettatori della prima rete.

Anche sul suo profilo Instagram la modella lascia i follower senza parole grazie alla foto super sensuali che posta. E a proposito di questo, nell’ultimo scatto la Calemme si fa vedere con un cappotto molto elegante che lascia intravedere un seno prosperoso. Un’immagine che ha fatto il pieno di likes e commenti positivi. (Continua dopo il post)

L’Eredità di Flavio Insinna continua a vincere nella gara degli ascolti

Nel frattempo continua il grande successo a livello d’ascolti de L’Eredità. Nello specifico, il quiz tv condotto da Flavio Insinna tutte le sere riesce a battere nettamente la concorrenza composta da Avanti un altro! di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Tuttavia, negli ultimi giorni il game show di Canale 5 sta recuperando avvicinandosi moltissimo al gioco della tv di Stato con La Ghigliottina.