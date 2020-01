‘Ho fatto una caz*ata…’: Striscia la Notizia lo sgrida, Enrico Papi fa mea culpa, ecco cosa ha fatto

Striscia la Notizia contro i vip che fanno video e foto durante la guida

Oltre alla battaglia contro i mozziconi di sigarette a terra, Striscia la Notizia da tempo si sta battendo su un altro fronte. In tanti utilizzano il cellulare alla guida, mandando messaggi o parlando, causando spesso degli incidenti stradali.

Un’imprudenza che viene fatta anche da personaggi dello spettacolo che, senza rifletterci, più delle volte pubblicano le loro marachelle sui social network. E se in passato Max Laudadio ha sgridato alcuni vip molto conosciuti, di recente l’inviato del tg satirico ha ‘tirato le orecchie’ a Enrico Papi.

Max Laudadio sgrida Enrico Papi: ecco il motivo

Ebbene sì, anche Enrico Papi fa parte del gruppo dei personaggi dello spettacolo col vizietto di fare delle dirette o realizzare delle Stories su IG mentre è alla guida. Il noto conduttore di TV8 è stato rimproverato davanti a tutta Italia dallo storico inviato di Striscia la Notizia, Max Laudadio.

Quest’ultimo si è recato nello studio di Guess My Age mentre stava registrando delle puntate dopo aver condiviso più di una clip sul suo canale social in cui si riprende e parla ai follower mentre si trova in macchina al posto del conducente. Quale sarà stata la reazione dell’ex padrone di casa di Sarabanda?

Enrico Papi fa mea culpa

Raggiunto da Max Laudadio per il tg satirico Striscia la Notizia, Enrico Papi inizialmente è rimasto sorpreso chiedendosi cosa avesse fatto. Una volta visto il filmato il conduttore ha detto di essere una pippa affermando di aver fatto qualcosa di molto pericoloso. Abbastanza dispiaciuto l’artista ha detto che hanno ragione a bacchettarlo davanti al pubblico perché cose del genere non si devono fare.

Ancora una volta ha fatto mea culpa ribadendo di aver commesso una grande pi**ata. A quel punto l’inviato ha chiesto a Papi di chiedere scusa sulle note del brano di Renato Zero ‘Mi vendo’, che per la particolare occasione è diventata ‘Mi filmo’. Chi sarà la prossima ‘vittima’ di Striscia? Ecco la foto estratta dal sevizio in questione: