GF Vip, Elisa De Panicis contro Alfonso Signorini: ‘Cose assurde pur di parlare’

Elisa De Panicis si scaglia contro Alfonso Signorini e parla di Andrea Denver. Ecco le dichiarazioni dell’influencer

Grande Fratello Vip: Elisa De Panicis contro Alfonso Signorini

Elisa De Panicis ha fatto parte di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip ma è già stata eliminata dal televoto. Tuttavia, l’influencer, ex fiamma di Cristiano Ronaldo, sarà presente in studio in tutte le puntate.

Ebbene, durante la settima puntata Alfonso Signorini ha svelato uno scoop, ovvero un flirt tra la ragazza e Maxi Lopez, ex marito di Wanda Nara. Il conduttore ha fatto intendere che questa relazione clandestina ci fosse stata durante il matrimonio con l’opinionista e Elisa ha soltanto riso a quelle parole, mentre Wanda ha ironizzato sul fatto di avere avuto le corna.

L’influencer il giorno dopo su Instagram è tornata sull’argomento e ha voluto fare delle precisazioni. Innanzitutto ha spiegato che Maxi Lopez è soltanto un amico e poi ha detto di aver riso alle parole di Alfonso Signorini perché “si dicono cose così assurde pur di parlare”. Un’affermazione molto tosta nei confronti del conduttore, non pensate?

Le parole su Andrea Denver

Elisa e Andrea Denver hanno avuto una relazione. All’inizio i due concorrenti l’hanno tenuta nascosta ma poi, giorno dopo giorno, qualcosa è emerso anche se le sue versioni non coincidono. Elisa dice di essere stata chiamata più volte da Andrea in albergo, lui dice che ci sono stati solamente tre incontri con rapporti intimi e nient’altro.

Anche la fidanzata del modello è intervenuta sulla vicenda. Anna Wolf ha dichiarato al settimanale Chi che si fida del suo fidanzato ma che ha bisogno di parlare con lui per chiarire alcuni aspetti della vicenda.

Ebbene, Elisa, dopo aver attaccato Alfonso Signorini, ha anche detto che sta aspettando Andrea fuori dalla Casa (augurandosi comunque che l’incontro avverrà il più tardi possibile). Non solo, ma l’ex gieffina ha detto che è disponibile ad un incontro a tre, ovvero che comprenda lei, Andrea e la fidanzata di lui.

Gli eliminati del GF Vip

In queste tre settimane di reality, con un doppio appuntamento settimanale, oltre ad Elisa ci sono stati altre eliminazioni. Ivan Gonzalez, Sergio Volpini e Pasquale Laricchia non hanno superato il televoto. Poi, ricordiamo la squalifica di Salvo Veneziano per le tremende frasi irripetibili destinate proprio ad Elisa De Panicis.