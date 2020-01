Federico Rossi sbotta sui social dopo le accuse di tradimento, poi rimuove i commenti

Federico Rossi sbotta sui social nei confronti di un’utente che parla di tradimento, poi cancella tutto. Ecco che cosa è successo

Federico Rossi e Paola Di Benedetto: il gossip del tradimento

La storia d’amore tra Federico Rossi e Paola Di Benedetto è iniziata un anno e mezzo fa. Paola ha scritto un messaggio su Instagram al cantante del duo Benji e Fede e da quel momento è iniziata la loro relazione.

Tuttavia, pochi mesi dopo, durante l’estate, Paola all’improvviso ha annunciato sui social la rottura “per mancanze di rispetto”. Federico ha fatto di tutto per riconquistarla. Le ha dedicato una canzone, l’ha raggiunta a sorpresa ad Ibiza con una lettera e un anello.

Alla fine sono tornati insieme, più uniti di prima, ma ci sono state tante voci sul motivo del distacco. In particolare, sui giornali di gossip si era parlato di una relazione clandestina tra Federico Rossi e Emma Muscat, ex concorrente di Amici. Nessuno dei tre interessati ha rilasciato dichiarazioni a riguardo, ma oggi, quando si fa riferimento a questo, Federico sembra esserne molto turbato.

Federico sbotta sui social: poi rimuove il commento

Come ha segnalato il sito di gossip BitchyF, qualche giorno fa un’utente ha scritto un messaggio molto chiaro e polemico nei confronti di Federico. Lui continua a dedicare frasi d’amore importanti a Paola, ora concorrente del Grande Fratello Vip, ma l’utente in questione gli ha scritto di pensare che sia un ragazzino falso, dal momento che l’ha tradita.

Lui ha risposto immediatamente e con toni molto forti e parole altisonanti. Ha scritto che questa ragazza non ne poteva sapere nulla e che questo non è altro che "rumore di fondo continuo di ignoranza mista a frustrazione riversata in malignità". Poco dopo Federico ha rimosso il commento. Voi che cosa ne pensate?

Federico e Paola: ‘un amore che si incontra una volta nella vita’

Paola in un confessionale ha avuto un momento di crisi e ha confessato di sentire molto la mancanza di Federico perché con lui c’è un amore “che si incontra una volta nella vita”. Federico non ha perso tempo e ha pubblicato un post sui social per dirle che anche lei gli manca tanto e che è molto orgoglioso della persona educata e solare che è. Alfonso Signorini ha ovviamente mostrato il tutto alla gieffina che si è emozionata fino alle lacrime.