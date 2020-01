Tentativo di rapina ad un portavalori: caos sull’A1, sette auto incendiate

Caos sull’Autostrada A1, tra Milano e Lodi. Alcuni uomini non identificati hanno esperito un tentativo di rapina ad un portavalori. Per fortuna l’assalto non è andato in porto, ma sono stati egualmente registrati danni a cose.

I malfattori hanno appiccato dei roghi su alcune automobili. Questo per creare delle barriere di fuoco al solo scopo di isolare il furgone e tentare il colpo grosso. Il gruppo ha approfittato che il transito del veicolo dovesse avvenire nel cuore della notte, ma qualcosa nel loro piano è andato storto.

Tentata rapina ad un portavalori: l’organizzazione dei malfattori

I malviventi, secondo le notizie riportate da Rai News, hanno in primis incendiato sette auto sia in un senso che nell’altro. Dopodiché hanno coperto tutto il manto stradale di chiodi per bucare le ruote del furgone.

A questo punto hanno tamponato il mezzo con un’auto a loro disposizione, speronandolo, per evitare che le guardie giurate facessero ripartire il mezzo e scappassero via. Le sette auto incendiate con molta probabilità risultano rubate e si trovavano lì proprio per quello scopo. Tuttavia coinvolto nel rogo risulta anche un autoarticolato.

Tentativo di assalto andato a male: il furgone si è rifugiato in un’area di servizio

Stante alle notizie trapelate, il piano è fallito miseramente. Questo in quanto, l’autista del furgone portavalori è riuscito a spingersi oltre la barriera di fuoco. Con molta fatica infatti, il veicolo è riuscito a giungere presso un’area di servizio. Ha così trovato riparazione dall’assalto.

Fortuna per il furgone portavalori è stata anche la presenza, nei paraggi, di una pattuglia della Polizia. Proprio la presenza della volante ha convinto i rapinatori a desistere e a darsela a gambe. Sono intervenuti sul posto i soccorsi, tra cui anche i Vigili del fuoco di Lodi, Piacenza e Milano. Accorsi anche i volontari della croce rossa.

Chiuso il tratto stradale teatro del tentato furto

I soccorsi hanno lavorato incessantemente per sgomberare il prima possibile il tratto stradale. Tuttavia per una maggiore efficienza è stato necessario chiudere il tratto al traffico, obbligando i mezzi all’uscita allo svincolo di Lodi.

Sono intanto iniziate le indagini, coordinate dalla Polizia di Lodi e dalla Polizia Stradale. L’unica certezza per ora, che nel tentativo fallito non sono state riportate lesioni dalle persone coinvolte.