Scandalo a Uomini e Donne, spuntano foto a luci rosse: la dama è svestita (Foto)

Ancora un altro scandalo al ‘Torno Over’ di Uomini e Donne. Dopo l’immagine nuda di Barbara De Santi direttamente sui social, questa volta è il momento di Gabria Gagliardi. L’ex dama del parterre, ha scatenato i suoi fan con uno scatto da bollino rosso infiammando i social. Per la seconda volta, la donna che mostra un fisico perfetto si è messa a nudo su Instagram, invitando le donne ad amarsi e accettarsi nel proprio corpo.

Scandalo a Uomini e Donne

Ultimamente, sono tante le donne che hanno scelto di denudarsi per farsi sentire e lanciare i loro appelli. Ultimamente fa molto scalpore Naike Rivelli, ma pare che anche da Uomini e Donne qualcuno vuole farsi sentire. Stiamo parlando di Gabria Gagliardi, ex fidanzata di Giorgio Manetti.

La donna ha partecipato al programma della De Filippi diversi anni fa ma a quanto pare la sua ‘presenza’ non è passata inosservata. Spesso sul proprio profilo Instagram, Gabria si concede scatti bollenti e sensuali, invitando in particolar modo il pubblico femminile ad accettare il proprio corpo. Pochi mesi fa, la donna ha infiammato il web con un video davvero a luci rosse, mettendosi a nudo davanti ad uno specchio e mostrando a tutti le sue grazie.

Gabria Gagliardi si denuda sui social

L’ex partecipante di Uomini e Donne anche questa volta ha lasciato i propri seguaci senza parole. Gabria sui social è molto attiva soprattutto su IG dove si è lasciata andare completamente.

Dopo aver regalato uno scatto ai suoi follower in versione suora, l’ex di Giorgio Manetti ha deciso di regalarci una sua immagine senza veli mostrando a tutti il suo lato B. Nell’immagine in questione, infatti, la dama totalmente nuda in bagno si è scattata una fotografia al contrario e dal riflesso dello specchio alle sue spalle si intravede tutto. (Continua dopo il post)

Ovviamente la Gagliardi ha ricevuto una marea di like e commenti di apprezzamento. Molti le hanno fatto i complimenti per il suo fisico statuario e per aver ricordato ancora una volta alle donne si apprezzarsi e amarsi nonostante qualche piccolo difetto.