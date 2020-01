‘Che boc*e…’: Elodie semi nuda davanti allo specchio, stivali di pelle nera e seno in bella vista [FOTO]

Elodie al settimo cielo: in uscita il suo disco e la partecipazione a Sanremo 2020

Elodie in questi giorni è in fermento per due ragioni. La prima che venerdì uscirà il suo nuovo CD, mentre una settimana dopo sarà una dei 22 Big che gareggeranno al Festival di Sanremo. Ebbene sì, oltre al Di Patrizi alla 70esima edizione della kermesse canora vi parteciperanno altri allievi nati dal talent show Amici di Maria De Filippi.

Oltre a fare la cantante, la ragazza è molto attiva su altri fronti, uno su tutti la modella. Infatti è testimonial di un noto brand di intorno e realizza degli shooting fotografici dal sapore bollente. Una testimonianza l’abbiamo avuta da uno scatto che nelle ultime ore è circolato sul web.

La Di Patrizi difende Amadeus

Qualche giorno fa la bella Elodie ha rilasciato una lunga intervista dove ha confermato che la sua relazione sentimentale col rapper siciliano Marracash sta andando nel migliore dei modi. Poi la Di Patrizi si è schierato a favore del conduttore Amadeus in merito alla questione della frase, ritenuta sessista da gran parte degli italiani.

Delle affermazioni fatte dal direttore artistico e presentatore della kermesse durante la conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo 2020. In quell’occasione il marito di Giovanna Civitillo si stava riferendo alla fidanzata del pilota Valentino Rossi, una delle sue vallette.

Elodie e la foto bollente su Instagram

Come accennato prima, nelle ultime ore su internet è iniziata a circolare una foto che mostra Elodie in una posa davvero seducente e provocante. Uno scatto in cui la cantante nata nella scuola di Amici di Maria De Filippi dimostra di avere anche altre doti oltre quelle canore.

La fidanzata di Marracash presenta un fisico mozzafiato grazie ai duri allenamenti in palestra, ma anche un paio di stivali di pelle nera e décolleté esplosivo in primo piano. Un mix di sensualità che ha mandato in visibilio il milione di follower che l’artista ha su Instagram. Quest’ultimi, infatti, hanno sommerso di likes l’immagine per non parlare dei complimenti per la sua forma fisica. Ecco la foto in questione: