Il Segreto trame spagnole: Raimundo viene rapito, Francisca disperata

Le trame spagnole de Il Segreto svelano che Raimundo verrà rapito da una donna molto astile a Francisca. La Montenegro, dopo essere stata segregata da Isabel, riuscirà a liberarsi e avrà come unico obiettivo quello di riabbracciare il suo amato. Il lieto fine, però, non sarà affatto facile per la coppia.

Questo perché dopo la contessa, ci penserà un’altra donna a minare la felicità della Montenegro, stiamo parlando della zia Eulalia. Tale donna deciderà di farsi nuovamente viva a Puente Viejo per vendicarsi di sua nipote.

Anticipazioni Il Segreto: Raimundo cade nella trappola di Eulalia

Il passato di Francisca Montenegro è parecchio burrascoso. Nel corso della sua vita ha seminato tanto male e, durante le prossime puntate spagnole de Il Segreto, le trame ci svelano che il male tornerà indietro.

Tra le sue vittime, ad esempio, c’è anche la zia Eulalia. La Montenegro, molto tempo fa, la fece passare per squilibrata mentale al punto che fu rinchiusa in un manicomio. Quando Eulalia riuscirà ad abbandonare quel luogo funesto, avrà come unico obiettivo quello di vendicarsi di sua nipote.

Per tale ragione, deciderà di sfruttare l’amore che Francisca nutre per Raimundo per ferirla nel modo più meschino. Quest’ultimo, infatti, si troverà sulle tracce della sua donna. Ad un certo punto, riceverà delle indicazioni che dovrebbero condurlo verso la Montenegro. In realtà, la strada citata si rivelerà essere falsa.

Trame spagnole: Francisca si dispera per il suo amato

Una volta imboccata la via, Raimundo capirà di essere stato ingannato e incomincerà a temere per la sua vita. La zia Elualia si servirà della complicità del tenente Capuzano per raggiungere i suoi obiettivi. I due, infatti, riusciranno a rapire Raimundo e torturarlo in un modo davvero barbaro.

Francisca Montenegro, intanto, sarà sempre alla ricerca del suo amato. La dark lady di Puente Viejo, però, stando alle trame spagnole de Il Segreto, sarà completamente ignara circa l’arrivo in paese della sua perfida zia. Per questo motivo, la donna non saprà affatto nulla del rapimento di Raimundo. Altro evento degno di nota nelle puntate in onda in Spagna sarà anche la gravidanza di Marcela. La donna, infatti, potrebbe nascondere un segreto circa la paternità del bambino.