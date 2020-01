‘Il gatto e la topa…’: Naike Rivelli da censura, tutta nuda sul tappeto: il micio copre le zone intime [FOTO]

Nuova provocazione social di Naike Rivelli

Ogni giorno che passa Naike Rivelli supera sé stessa. Qualche ora fa, infatti, la figlia ribelle di Ornella Muti è tornata a postare sul suo account Instagram scatenando una serie di polemiche. Il motivo? La modella 45enne si è fatta vedere completamente svestita davanti alla fotocamera.

Ma chi segue la modella sa perfettamente che non è una novità. Infatti quasi tutti i giorni la donna si diverte a provocare il popolo del web con degli scatti al limite della censura. Ma in questo casa l’attrice ha coinvolto ancora una volta il suo gatto nero.

La figlia di Ornella Muti nuda col gatto nero

Naike Rivelli ha voluto realizzare un nuovo scatto al limite del volgare. Nello specifico la figlia di Ornella Muti si è mostrata in ginocchio su un tappeto come mamma l’ha fatta. Ebbene sì, la 45enne è priva di mutandine e reggiseno mettendo le sue grazie in bella vista. Il décolleté è coperto solo da due stelline all’altezza dei capez*oli, mentre nella zona intima a fare da ostalo è il suo micio nero.

Ancora una volta il felino diventa complice degli scatti sensuale della sua proprietaria. A rendere ancora più interessante l’immagine è la versione in bianco e nero. Ovviamente il post ha lasciato a bocca aperta tutti i follower, circa 250 mila, della Rivelli. Infatti molti di essi hanno lasciato un likes e un commento positivo. Tuttavia non sono mancate nemmeno le critiche consigliandole di vestirsi ogni tanto. (Continua dopo il post)

Naike Rivelli senza mutande al bar

Ma le provocazioni di Naike Rivelli non sono finite qui, infatti dopo alcune ore ha postato una clip molto ma molto provocante. La figlia di Ornella Muti si è presentata in un bar di prima mattina per fare colazione, ma la sua mise non è passata inosservata.

Il motivo? La 45enne indossava una tutina trasparente e sotto era priva di mutandine. Non vi diciamo nemmeno la reazione dei presenti e del popolo del web.