Eleonora Pedron e Max Biaggi, dopo anni la verità: ecco perché si sono lasciati

Eleonora Pedron e Max Biaggi: una storia fatta di alti e bassi

La relazione sentimentale tra Eleonora Pedron e Max Biaggi si è conclusa da diversi anni. Il pilota e l’ex Meteorina del Tg4, nel corso della loro storia d’amore hanno condiviso dei momenti belli ma anche poco felici. Un flirt che è durato più di dodici anni e poi hanno preso due strade differenti.

La soubrette e lo sportivo oggi sono entrambi genitori di due bambini: Ines che ha dieci anni e Leon di nove. In una recente intervista per il magazine Oggi, l’ex Miss Italia ha parlato del sentimento che prova per il suo attualo compagno di vita.

L’ex Miss Italia parla del suo amore per Fabio Troiano

Per chi non lo sapesse, Eleonora Pedron ha una relazione sentimentale con Fabio Troiano. A fianco del noto attore piemontese, la soubrette non nasconde il grande amore che prova per lui, tanto da sognare un matrimonio con l’abito bianco. E se l’ex Miss Italia ha il cuore impegnato, la vita sentimentale di Max Biaggi è abbastanza burrascosa.

Il pilota per tantissimi anni è stato legato con la cantante sarda Bianca Atzei. Una storia che si è interrotta dall’oggi al domani lasciando senza parole l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Ora sembra che l’ex della Falchi sia single.

Le ragioni della separazione

Come detto prima, Eleonora Pedron desidera tanto sposarsi. Un desiderio che non si poteva avverare quando stava insieme a Max Biaggi. Intervistata dal magazine Oggi l’ex Meteorina ha riferito che con il pilota c’è stato assieme per ben dodici anni e lui era contrario al matrimonio. Ed è stato proprio questa la causa scatenante che ha messo la parola fine alla loro relazione sentimentale.

Le rivelazioni fatte dall’ex Miss Italia, inoltre, hanno portato alla luce che il rapporto con lo sportivo è tornato sereno dopo un periodo di burrasca. La donna, infatti, ha detto che non è stato per niente facile raggiungere questo equilibrio. Ma l’ex coppia hanno quello sprint dovuto all’amore che provano per i loro figli.