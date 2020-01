Beautiful trame americane: Steffy lascia Los Angeles

Beautiful. Hope ha conosciuto Phoebe, senza sapere che in realtà è sua figlia. Tra le due è scattata una connessione speciale, che ha destabilizzato Steffy. Prossimamente, la giovane Forrester deciderà di staccarsi dalle ossessioni di Hope partendo per Parigi con Kelly e la piccola Phoebe.

Beautiful anticipazioni: segreti e verità nascoste

Nelle prossime puntate di Beautiful, Zoe avrà una accesa discussione con Flo, in quanto capirà che sta maturando dei sentimenti nei confronti di Wyatt. La Fulton le dirà di non farcela più a mantenere il segreto sullo scambio di culle e di aver intenzione di rivelare ad Hope la verità su ciò che è realmente successo a Beth. La modella proverà in tutti i modi a fermarla, anche se non sarà facile.

Intanto, Taylor esorterà sua figlia Steffy a combattere per la sua famiglia e a riprendersi Liam. Inaspettatamente però, la giovane Forrester dirà a sua madre di non essere disposta a rovinare un matrimonio per il suo tornaconto personale. Decisa a riflettere sulla situazione, prenderà una decisione che sconvolgerà ogni equilibrio.

Steffy parte per Parigi

Continuando con le anticipazioni di Beautiful, vedremo che Steffy non ascolterà il consiglio di sua madre e comunicherà a Hope e Liam che se ne andrà per andare a Parigi con Kelly e la neo arrivata Beth per un po’ di tempo, visto che ha assoluto bisogno di ritrovare se stessa e pensare al suo futuro.

In realtà, Steffy sarà preoccupata dallo strano atteggiamento di Hope, ossessionata da Phoebe fin dal primo momento in cui l’ha vista. Secondo la Forrester, stare lontana dalla piccola, aiuterà Hope a superare la perdita di Beth.

Hope sarà devastata quando saprà che Steffy è partita per Parigi con le bimbe e si sentirà persa. Nel frattempo, come rivelano le anticipazioni di Beautiful, Katie guarderà con occhi diversi l’ex marito Bill e in lei comincerà a maturare l’idea di ricostruire una famiglia per il bene del loro dolce Will.

Non andrà invece bene a Brooke, visto che vedrà Ridge baciare di nascosto la sua eterna rivale Taylor. A quel punto, la Logan cercherà conforto in Bill, che si troverà così al centro di un complicato triangolo amoroso difficile da gestire.

Il matrimonio tra la Logan e Ridge entrerà in crisi e il magnate troverà conforto nella madre di Flo, Shauna, alla quale si avvicinerà pericolosamente. Nuove coppie in Beautiful? Non resta che attendere le prossime puntate per scoprire tutti i dettagli.