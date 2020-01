Grande Fratello Vip nella bufera: il web chiede un’altra squalifica

Alcuni concorrenti hanno fatto delle affermazioni molto gravi su Patrick Ray Pugliese e gli utenti social chiedono a gran voce la squalifica. Ecco che cosa è successo

Grande Fratello Vip: bufera nel web, chiesta la squalifica

Il web in queste ore è in subbuglio per le affermazioni molto forti fatte da alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip nei confronti di Patrick Ray Pugliese. Il principale protagonista di questo episodio è Antonio Zequila, il quale si è messo a “scherzare”, diciamo così, sull’ex gieffino in compagnia di Aristide Malnati e Andrea Denver.

Zequila ha iniziato a ironizzare sul fisico di Patrick dicendo che se non si decide a mettersi a dieta ci avrebbero pensato loro. Come? Legandolo al palo come San Sebastiano scoccando dardi e frecce sul suo corpo. “Er mutanda” ha continuato il suo monologo facendo anche una classifica punti. Chi lo prendeva in viso avrebbe guadagnato 100 punti, 50 punti per i denti, 40 per i genitali. Aristide Malnati ha anche proposto il premio per il vincitore: un vaso di marmellata.

Ebbene, sul web è scoppiata subito la bufera. Le affermazioni fatte da Antonio Zequila hanno innescato migliaia di commenti contro di lui. La maggior parte ne hanno chiesto addirittura la squalifica dal reality.

Questo episodio ricorda molto la scorsa edizione, quando Marco Predolin aveva dipinto un quadro simile per Cristiano Malgioglio volendo bruciarlo sul rogo come Giovanna D’Arco. Voi che cosa ne pensate di questo episodio? È giusto che la produzione prenda dei provvedimenti?

Il complotto delle nomination

Antonio Zequila è stato protagonista di altri episodi spiacevoli nei giorni scorsi. Innanzitutto ha dato a Valeria Marina del “cesso” scusandosi con lei e giustificando il termine con un intercalare napoletano. Poi, lui e Michele Cucuzza hanno confessato di aver complottato per fare le nomination.

In particolare, Michele Cucuzza lo ha detto espressamente ad Adriana Volpe (di quanto ci avesse messo due minuti e qualche gioco di sguardi per mandare al televoto Andrea Montovoli). Poi Antonio Zequila ha negato tutto di fronte all’attore.

Forse i concorrenti vip non si rendono conto di essere per la maggior parte del tempo in diretta su Mediaset Extra e sul sito ufficiale del Grande Fratello Vip. Per questo ai telespettatori più attenti non sfugge nulla. Si parlerà di queste cose nelle prossime puntate? Che cosa dirà Alfonso Signorini?