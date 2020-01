Il Paradiso delle signore anticipazioni: Federico è figlio di Umberto?

Molto presto, all’interno della soap opera il Paradiso delle signore potremmo assistere a dei colpi di scena inaspettati, le anticipazioni lasciano trapelare un risvolto inatteso. Le novità riguarderanno soprattutto la famiglia Cattaneo. Dopo l’intervento andato male di Federico, infatti, tutta la famiglia sarà molto provata.

La più irascibile sarà Silvia, la quale si sta mostrando preoccupata non solo per le condizioni di salute di suoi figlio, ma anche per qualcos’altro. Questo, dunque, sta facendo sorgere il sospetto che possa nascondere un oscuro segreto circa la paternità di Federico.

Anticipazioni prossime puntate: i sospetti su Silvia

Silvia è sempre stata una donna dai forti valori familiari. La donna, infatti, ha fatto di tutto pur di riavvicinare a sé suo marito Luciano, nonostante quest’ultimo l’avesse tradita con Clelia. Dopo aver sofferto molto, però, la donna ha deciso di mettere da parte quanto accaduto e di ricongiungersi a suo marito. Quest’ultimo, nel corso di queste puntate, si sta mostrando estremamente attento e premuroso nei confronti di sua moglie e della sua famiglia.

Nonostante nutra un amore platonico per la Calligaris, infatti, ha deciso di mettere al primo posto gli interessi della sua donna. Ad ogni modo, negli ultimi tempi è Silvia che sta cominciando a mostrarsi un po’ strana e pensierosa. Le anticipazioni del Paradiso delle signore, infatti, rivelano che la madre di Federico e Margherita potrebbe nascondere un grande segreto. Alcuni indizi stanno, dunque, conducendo verso un’unica pista: Silvia potrebbe aver tradito Luciano in passato.

Colpo di scena al Paradiso delle signore

La donna, infatti, ha assunto alcuni comportamenti bizzarri nel corso di queste puntate. Quando il dottore ha chiesto ai familiari il consenso per poter effettuare delle trasfusioni a Federico, Silvia p apparsa molto turbata. Inoltre, in una delle ultime puntate andate in onda, la donna si è lasciata andare ad un pianto mentre abbracciava la foto del suo matrimonio.

Insomma, tutti questi indizi sembrano lasciar intendere che Silvia possa aver tradito suo marito in passato. Da tale ipotetica relazione clandestina potrebbe essere nato proprio Federico. I telespettatori, però, si stanno chiedendo chi possa, dunque, essere il padre del giovane Cattaneo.

I sospetti più fondati conducono verso Umberto Guarnieri. Silvia, infatti, ha lavorato a lungo per lui e in una precedente occasione lo minacciò anche si essere in possesso di informazioni molto pesanti sul suo conto. Sarà davvero lui il vero padre di Federico?