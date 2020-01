Un posto al sole spoiler 30 gennaio 2020: Samuel sotto torchio, Giulia intrappolata

Ne vedremo di cotte e crude in Un posto al sole nella puntata numero 5429 di giovedì 30 gennaio 2020. Come al solito, la soap opera ambientata a Posillipo sarà trasmessa alle 20.45 su Rai 3. L’attenzione si focalizzerà su Angela, Giulia e Patrizio, ma ciascuna situazione sarà differente.

La moglie di Franco andrà a parlare con la preside della scuola di Bianca per sradicare il problema una volta per tutte. Giulia continuerà a scivolare sempre di più nella trappola di Marcello. Patrizio metterà sotto torchio Samuel.

Un posto al sole anticipazioni 30 gennaio

Angela cercherà di risolvere la questione incresciosa che si è instaurata tra sua figlia, suo marito e la maestra maria Grazia Gagliardi. La figlia di Giulia si deciderà a parlare direttamente con la preside per valutare il da farsi. E mentre Angela sarà impegnata nelle faccende scolastiche di Bianca, Giulia si mostrerà sempre più cieca davanti ai tentativi poco onesti di Marcello. Quest’ultimo le ha chiesto del denaro e a quanto pare riuscirà a tenerla sotto controllo.

Intanto, al Caffè Vulcano l’atmosfera si farà sempre più incandescente. Patrizio e Samuel non andranno d’accodo e il figlio di Raffaele cercherà di giocare sporco. Vedendo suo fratello in cerca di un nuovo lavoro, Patrizio tenterà di mettere sotto torchio il povero aiuto chef.

Lo scopo del Giordano sarà quello di far licenziare Samuel e, al suo posto, far assumere Diego. Per fortuna qualcuno smuoverà la coscienza del ragazzo facendo notare il suo comportamento disonesto. L’appuntamento con la soap opera napoletana sarà trasmesso anche online attraverso lo streaming di Rai Play.

Un posto al sole spoiler: Serena vacilla

Nelle prossime puntate di UPAS che vedremo nelle prossime settimane su Rai 3, Ornella informerà Angela e Niko della questione tra Giulia e Marcello. Cercheranno tutti di far aprire gli occhi alla Poggi ma la donna ne vorrà sapere niente in quanto crederà al 100% all’onestà del suo amico virtuale. Tutto ciò giocherà a favore dell’uomo il quale continuerà ad attirare Giulia nella sua ragnatela. Bianca ritroverà la felicità e tutto grazie all’intervento decisivo della madre.

Serena comincerà a vacillare per colpa di Leonardo. L’uomo sfrutterà questa crisi per intromettersi tra la Cirillo e suo marito. Cosa deciderà di fare la mamma della piccola Irene?