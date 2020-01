‘Non è accettabile morire così…’: Altro lutto a Le Iene, la grave perdita

Addio ad un’altra giornalista

Purtroppo la redazione de Le Iene è stata colpita da un altro triste lutto. La notizia è stata resa nota sui social network, nella giornata del 29 Gennaio 2020 direttamente sulla pagina ufficiale del programma. Dopo la tragica scomparsa di Nadia Toffa nel mese di Agosto, collaboratori e giornalisti si sono stretti attorno ad dolore della famiglia di Loredana.

La redazione de Le Iene ricorda Loredana Guida

La redazione de Le Iene poche ore fa ha voluto condividere con i propri seguaci una triste notizia. Sia tratta della morte di Loredana Guida, collaboratrice del Giornale di Sicilia, di soli 44 anni. La giovane di Agrigento ha perso la vista, come fanno sapere i suoi colleghi per un motivo davvero banale, non accettabile nel 2020.

Sì perché stando ai primi risultati degli esami, la donna è venuta a mancare, dopo nove ore in attesa nei corridoi dell’ospedale di San Giovanni di Dio, per la malaria terzana maligna. Una malattia che in Italia non esiste più dagli anni ’30 e che con le nuove medicine e i nuovi studi è possibile curare.

Secondo le indagini, Loredana era da poco tornata da un viaggio in Nigeria e da giorni stava accusando alcuni dolori influenzali. Nonostante avesse fatto presente di essere stata in Africa, da parte dei medici non sarebbe scattata alcuna indagine diagnostica, ma la semplice trasformazione del codice da bianco a verde. (Continua dopo il post)

Il dolore per la morte di Nadia Toffa

Del caso che ha suscitato scalpore in Italia sicuramente se ne occuperà anche Le Iene nei prossimi giorni. La redazione con un lungo post sui social ha dichiarato il proprio sgomento per l’accaduto e si chiede come sia possibile morire così, soprattutto in paese all’avanguardia come il nostro.

Solo pochi mesi fa, gli stessi giornalisti e collaboratori di Loredana si sono stretti attorno ad un altro dolore. Ad agosto 2019 il programma ha perso una grande giornalista, Nadia Toffa. La sua morte, però non è passata inosservata e tanto meno è andata nel dimenticatoio. In suo nome sono ‘nate’ strade e istituti oncologici, l’ultimo proprio pochi giorni fa in Puglia.