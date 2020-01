Il Segreto anticipazioni Spagna: Isabel sequestra Francisca

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto svelano che Raimundo finalmente capirà che sua moglie Francisca è stata rapita, sebbene non sappia da chi. Isabel dunque, farà in modo che la Montenegro non possa allontanarsi dal padiglione, somministrandole dei potenti narcotici che le faranno perdere il senso del tempo e dello spazio. Intanto, a Puente Viejo di celebrerà il matrimonio di Rosa ed Adolfo.

Il Segreto spoiler: un nuovo matrimonio al paesino

Nelle prossime puntate spagnole della soap opera nata dalla penna di Aurora Guerra, ci sarà un matrimonio a Puente Viejo. Rosa e Adolfo diventeranno marito e moglie. Tutta Puente Viejo brinderà per la coppia alla loro festa di fidanzamento.

Ignacio, da padre premuroso, avrà un confronto con Adolfo nel quale gli farà promettere di essere onesto con Rosa e di renderla felice. Anche Carolina sarà piena di belle speranze per la sua storia d’amore con Pablo, specie ora che il ragazzo si sta riprendendo e rimettendo in forze.

Come svelano le anticipazioni de Il Segreto, Francisca e il Marchese inizieranno a prendere una certa confidenza. In uno dei loro incontri, la Montenegro gli rivelerà di essere malinconica e triste per non poter vivere come un tempo nella sua Casona. Dietro precise indicazioni di Isabel, il Marchese cercherà di dare false speranze alla matrona, così da tenerla buona.

Raimundo intuisce che Francisca è stata rapita

Stando alle anticipazioni spagnole della soap opera Il Segreto, Raimundo non perderà tempo per cercare di scoprire dove si trovi la moglie. Andrà così a l’Avana per incontrare Isabel chiedendole se qualcuno ha chiesto informazioni riguardo la vendita della Casona. L’Ulloa infatti, crederà in cuor suo che il misterioso compratore possa essere Francisca. Isabel, ovviamente, negherà tutto.

Successivamente, Raimundo incontrerà Mauricio, al quale racconterà per filo e per segno dell’accaduto. Preoccupato, l’Ulloa gli dirà di essere certo che Francisca possa essere stata rapita e trattenuta in un luogo segreto contro la sua volontà. Il Godoy però, non sarà dello stesso avviso.

Alicia e Matias si incontrano

Proseguendo con le anticipazioni spagnole de Il Segreto, vedremo Alicia proporre a Matias di fare una rapina. Il Castaneda ovviamente rifiuterà e la ex amante lo accuserà di bocciare a priori tutte le sue iniziative. In realtà, sarà solo gelosa del riavvicinamento tra Matias e Marcela. Alicia troverà un po’ di consolazione parlando con suo padre, che la esorterà a non lasciar perdere i suoi ideali rivoluzionari, ora unica ragione di vita per la sfortunata ragazza.