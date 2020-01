Violenza sessuale su minori: in manette preti e frati tra Prato e Lucca

La procura di Prato ha convalidato l’arresto per alcuni uomini di chiesa, accusati di violenza sessuale su minori. Sono finiti in manette preti e frati tra Lucca e Prato, come scrive il Messaggero.

Violenza sessuale su minori: l’indagine

Vittime oggi accertate del reato sarebbero due fratelli, minorenni all’epoca dei fatti. Stante all’indagine in corso, l’orrore si consumava nelle sedi della comunità religiosa “I discepoli dell’Annunciazione”, chiusa ufficialmente mesi fa dalla Santa Sede, dopo quattordici anni di attività.

Tra le motivazioni esperite dal Vaticano erano emerse «forti perplessità sullo stile di governo del fondatore e sulla sua idoneità nel ricoprire tale ruolo». In manette è finito anche don Giglio Gilioli, 73 anni, sacerdote veneto fondatore della congrega e residente a Prato da un decennio.

Se la comunità era nata per sostenere i ragazzi, quello che accadeva tra le mura della congrega era tutt’altro che sostegno. Si trattava infatti di un inferno fatto di violenza e depravazione. I due fratelli vittime, allora minorenni, erano stati affidati dai genitori alla comunità, affinché li potessero crescere nel migliore dei modi.

La testimonianza delle vittime

Le indagini sono scattate proprio dalle testimonianze rese dai due fratelli, oggi adulti. Stante ai loro racconti comunque, erano presenti agli episodi di violenza, non solo i religiosi ma anche altri adulti, di cui ancora non si conoscono le identità.

Secondo il racconto di uno dei due fratelli, gli abusi si sarebbero consumati per circa otto anni, a partire dall’anno 2018 e fino all’estate 2016. I religiosi abusavano di lui sia nella sede di Prato che in quella di Lucca.

Sempre lo stesso tra i due giovani ha spiegato che i preti approfittavano di lui e della sua debolezza fisica, per costringerlo a compiere e a subire gli atti osceni. L’altro fratello invece ha raccontato di esser stato vittima di stupro tra il 2009 e il 2012, sempre in ambedue le sedi della comunità.

L’esito dell’inchiesta

Considerando dunque valide le testimonianze rese dalle vittime, la Procura ha aperto un’inchiesta. Il Magistrato ha pertanto sottoposto a perquisizioni personali i nove ecclesiastici. Sono in corso altresì degli accertamenti probatori, nell’eventualità che possano emergere audio, video e documenti attestanti la violenza sessuale su minori esperita.

L’accusa non esclude, che indagando, possano emergere non solo altre vittime ma anche nuovi aguzzini. La tesi degli inquirenti comunque sembra avvalorata dalle motivazioni che il Vaticano avesse elaborato a fronte della chiusura della congrega. La Santa Sede infatti si era convinta ad abolire la comunità dati i «limiti nel reclutamento e nella formazione dei membri e deficienze nell’esercizio dell’autorità».