Uomini e Donne, anticipazioni 30 gennaio: lite in studio tra Diana, Roberta e Luca

Terzo appuntamento settimanale del parterre senior di U&D

Oggi pomeriggio su Canale 5 va in onda il terzo appuntamento del Trono over di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni riportate dal sito internet Il Vicolo delle News, svelano che la padrona di casa Maria De Filippi farà vedere una clip di ciò che è accaduto alla fine della scorsa registrazione.

Quindi Diana parlerà con Luca con cui si sta frequentando e nel mentre si avvicinerà Roberta. Quest’ultima avrà una reazione molto forte rimproverandolo davanti a tutti. Ovviamente il cavaliere negherà di averle detto queste cose. La conduttrice pavese lo farà entrare in trasmissione e si accenderà una forte lite tra lui e Diana. Per quale motivo?

Spoiler Trono over: Roberta furiosa con Simone

Gli spoiler dell’appuntamento odierno del parterre senior di Uomini e Donne, svelano che la discussione sarà scaturita dalla decisione di trascorrere un fine settimana insieme, ma lei dopo aver sentito dire quelle cose da Roberta si è rifiutata, quindi lo ha passato con Simone.

Lei sarà molto irritata anche perchè nel dopo aver deciso di darsi l’esclusiva la dama ha scoperto che in realtà lui aveva lasciato il suo numero di cellulare anche ad altre signore del Trono over. A quel punto lui si giustificherà dicendo che lo ha fatto perchè lei si frequentava ancora Simone.

Uomini e Donne: la sfilata delle dame

Le anticipazioni del Trono over di Uomini e Donne, svelano anche che Luca dirà che lei gli aveva confessato di provare delle cose forti nei suoi confronti. Quindi Diana, dopo essere stata bene con Simone, deciderà di troncare con Luca continuando la conoscenza con lui.

La puntata odierna si concluderà con la sfilata dal tema “Seducente come in un film“. Prenderà il via Barbara che sarà vestita da Morticia, mentre Gemma sarà Sofia Loren nel film “Ieri, oggi e domani”. Come era prevedibile ci sarà una forte discussione con Tina Cipollari.

La vamp le dirà che alla sua età non può vestirsi in quel modo, ma gli spettatori in studio ancora una volta difenderanno la Galgani. Valentina sarà vestita da Jessica Rabbit e così via, sfileranno quasi tutte le dame e a vincere sarà Antonella che canterà il brano che ha fatto da sottofondo alla sua sfilata.